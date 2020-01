Jong Ajax heeft SC Cambuur maandagavond afgelost als koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag won op eigen veld met 2-0 van hekkensluiter FC Dordrecht.

Na een doelpuntloze eerste helft opende Quinten Timber de score tien minuten na rust op aangeven van basisdebutant Naci Ünüvar. Alex Méndez zorgde uit een penalty voor de eindstand op sportpark De Toekomst.

Met de zege profiteerde Jong Ajax van de 3-2-nederlaag die Cambuur vrijdag bij TOP Oss leed. De club uit Leeuwarden had de eerste plaats sinds 11 oktober in handen en was dus ruim drie maanden koploper.

Jong Ajax, dat als beloftenploeg niet mag promoveren, eindigde in de laatste drie jaar twee keer in de top van de Keuken Kampioen Divisie. In 2017 werden de Amsterdammers tweede en een seizoen later werd de titel gepakt.

In de tweede wedstrijd van maandagavond was middenmoter Jong FC Utrecht met 2-1 te sterk voor laagvlieger Roda JC. Romario Rösch zette Roda nog op 0-1, maar Jonas Arweiler (strafschop) en Jeredy Hilterman bezorgden de thuisploeg de winst.

Quinten Timber en Alex Méndez, de doelpuntenmakers van Jong Ajax. (Foto: Pro Shots)

