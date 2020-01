De transfer van PSV-middenvelder Gastón Pereiro naar FC Cincinnati is in ieder geval voorlopig van de baan. De Amerikaanse club van trainer Ron Jans wil niet meer wachten op een keuze van de Uruguayaan en schakelt door.

Vorige week meldden het Eindhovens Dagblad en VI dat PSV en Cincinnati akkoord zijn over Pereiro, die een aflopend contract heeft in Eindhoven en in de Major League Soccer (MLS) naar verluidt flink meer kan verdienen.

De zaakwaarnemer van de 24-jarige spelmaker gaf Cincinnati echter geen duidelijkheid. "We gaan nu andere opties onderzoeken", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van FC Cincinnati maandag tegen het Eindhovens Dagblad.

Pereiro speelt sinds de zomer van 2015 voor PSV. Na succesvolle eerste seizoenen met veel speeltijd is de tienvoudig international nu bankzitter in Eindhoven. Afgelopen zomer ketste een overgang naar Spartak Moskou al af.

Interim-coach Ernest Faber van PSV reageerde vrijdag op de perikelen rond Pereiro door te stellen dat hij de middenvelder deze transferperiode niet zal opstellen. PSV hoopt de Uruguayaan gezien zijn aflopende contract nog te verkopen.

PSV begon zondag met een teleurstellend 1-1-gelijkspel bij VVV-Venlo aan de tweede seizoenshelft. Donderdag wacht een uitduel met NAC Breda in de TOTO KNVB Beker en zondag komt FC Twente naar Eindhoven in de competitie.

