Josep Guardiola lijkt zich er al bij neer te leggen dat Liverpool dit seizoen kampioen wordt in de Premier League. De Spanjaard zegt zich met titelverdediger Manchester City op de tweede plaats te focussen.

Het ongenaakbare Liverpool nam in de laatste weken verder afstand van de concurrentie en heeft in de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 nu al zestien punten voorsprong op City, dat tweede staat.

"We kunnen er niet omheen dat Liverpool dit seizoen buitengewoon is, zowel qua spel als qua resultaten", zei Guardiola maandag op een persconferentie.

"Ik ben bijna 24 uur per dag aan het nadenken over wat we doen en hoe we ons kunnen verbeteren. Ons doel is om tweede te worden en iedere dag beter te worden, ook met het oog op de knock-outwedstrijden in bekertoernooien."

Zesvoudig landskampioen City is nog op vier fronten actief. Naast de competitie zit de ploeg van Guardiola nog in de Champions League, de FA Cup en de League Cup.

Manchester City kwam afgelopen weekend in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

'Moeten een bepaald niveau vasthouden'

Hoewel het kampioenschap van het Liverpool van Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een kwestie van tijd lijkt, benadrukt Guardiola dat er in de Premier League geen ruimte is om rustiger aan te doen voor City.

"Je kunt geen goede wedstrijden in andere toernooien spelen als je het niet goed doet in de Premier League", aldus de manager. "Het is niet zo dat je de ene dag goed bent en de volgende dag niet. We moeten een bepaald niveau vasthouden."

City gaat dinsdag in de 24e speelronde van de competitie op bezoek bij Sheffield United, dat zevende staat. Liverpool speelt donderdag uit tegen Wolverhampton Wanderers, de nummer zes.

