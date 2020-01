Real Madrid heeft zich maandag verzekerd van de komst van het Braziliaanse toptalent Reinier. Voor de achttienjarige spelmaker wordt volgens diverse media zo'n 30 miljoen euro betaald.

Reinier, die naar verluidt ook in de belangstelling van Ajax stond, komt over van Flamengo en tekent in Madrid een contract tot de zomer van 2026.

Voordat Reinier zich bij Real meldt, komt hij in de komende weken eerst met Brazilië onder 23 in actie bij een toernooi waar kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio kan worden afgedwongen.

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat Real een toptalent voor een flink bedrag weghaalt uit Brazilië. In de zomer van 2018 werd Vinícius Júnior al voor zo'n 35 miljoen euro overgenomen van Flamengo en afgelopen zomer kwam Rodrygo voor een slordige 40 miljoen euro over van Santos.

Real speelt woensdag in de Copa del Rey uit tegen het kleine Unionistas. De ploeg van coach Zinédine Zidane gaat zondag in de competitie, waarin het de koppositie deelt met FC Barcelona, op bezoek bij Real Valladolid.

