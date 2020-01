AZ-trainer Arne Slot blijft rustig na het verlies van zaterdag tegen Willem II (1-3), de tweede competitienederlaag op rij voor de nummer twee van de Eredivisie. De Alkmaarders krijgen dinsdag al kans op revanche, want dan wacht een uitduel met TOP Oss in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

"Ik zou het niet lekker vinden als de jongens mentaal zo zwak zijn dat ze na één nederlaag in een topwedstrijd meteen gaan twijfelen aan zichzelf of aan hun medespelers. Daar is ook geen aanleiding voor", zei Slot maandag volgens het Noordhollands Dagblad op zijn persconferentie

"We hebben namelijk in de eerste helft tegen Willem II wel degelijk goed gespeeld en ook de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen in het trainingskamp heeft vertrouwen gegeven. Dus het zou heel raar zijn als we nu opeens geen zelfvertrouwen meer zouden hebben. We hebben ook geen spelers die heel snel hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Dan moet er wel iets meer gebeuren."

AZ verloor een maand geleden in zijn laatste wedstrijd voor de winterstop met 3-0 van Sparta en gaf zaterdag in het thuisduel met het verrassende Willem II in de tweede helft een 1-0-voorsprong uit handen. De achterstand op koploper Ajax is daardoor opgelopen naar zes punten.

Slot is niet van plan om dinsdag spelers rust te geven met het oog op de titelstrijd. "Ik heb al vaker gezegd: wij nemen het bekertoernooi heel serieus", aldus de trainer. "Er is geen aanleiding om dingen te veranderen. Ron Vlaar is het enige vraagteken."

AZ kreeg tegen Willem II drie goals tegen in de laatste 25 minuten. (Foto: Pro Shots)

'Vaak gekke uitslagen in bekertoernooi'

TOP Oss verloor een week geleden nog met 3-1 van Jong AZ, maar de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie won vrijdag met 3-2 van koploper SC Cambuur.

"Dat is in een notendop de voetballerij: het geeft de onvoorspelbaarheid aan", zei Slot. "En het verleden heeft ook uitgewezen dat er in het bekertoernooi vaak gekke uitslagen zijn en dat clubs uit de Eerste Divisie het Eredivisie-clubs heel lastig kunnen maken. Het is een cliché, maar je weet dat clichés waar zijn."

TOP Oss tegen AZ begint dinsdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Laurens Gerrets. De winnaar van het duel in Brabant neemt het in de kwartfinales op tegen NAC Breda of PSV. Die twee ploegen treffen elkaar donderdagavond.

