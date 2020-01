Willem II heeft maandag Görkem Saglam vastgelegd. De middenvelder komt over van VfL Bochum en tekent tot medio 2022. Eerder op de dag versterkte RKC Waalwijk zich met Richard van der Venne, de topscorer van Go Ahead Eagles.

De 21-jarige Saglam kwam dit seizoen mede door een blessure nog niet in actie namens Bochum, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. De voormalig Duits jeugdinternational is de eerste winterse aanwinst voor Willem II.

Het is niet de eerste keer dat de Tilburgers zich versterken met een speler van Bochum, want begin dit seizoen werd de al gehuurde Vangelis Pavlidis vastgelegd.

"Willem II draait momenteel een van haar beste seizoenen ooit. Ik ga voor 100 procent mijn best doen om daar mijn steentje aan bij te dragen. Het is extra fijn binnenkomen voor mij dat ik Vangelis en Mats Köhlert al ken van mijn tijd bij Bochum en het Duitse jeugdelftal", aldus Saglam op de site van Willem II.

De club van trainer Adrie Koster beleeft vooralsnog een uitstekend seizoen. 'De Tricolores' wonnen zaterdag met 1-3 van AZ en staan knap derde in de Eredivisie.

Van der Venne derde aanwinst voor RKC

De 27-jarige Van der Venne, die een aflopend contract had bij Go Ahead, tekent bij RKC eveneens een verbintenis tot medio 2022. De middenvelder is de derde aanwinst voor de Waalwijkers.

"Richard is een speler die we al langere tijd op het oog hadden. Met zijn loopvermogen, diepgang en scorend vermogen heeft hij bij TOP Oss en Go Ahead Eagles bewezen van grote waarde te zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

Van der Venne was dit seizoen in alle competities goed voor zeven goals voor Go Ahead Eagles. Daarmee was hij samen met aanvaller Antoine Rabillard het trefzekerst voor de club uit Deventer.

De Brabander begon zijn profcarrière in 2015 bij FC Oss. Na 22 goals en tien assists in 81 duels voor de club uit zijn geboorteplaats stapte hij in de zomer van 2018 over naar Go Ahead Eagles.

RKC versterkte zich in de winterse transferperiodes eerder op huurbasis met middenvelder Tijjani Reijnders (AZ) en verdediger Stefan Velkov (FC Den Bosch). Middenvelder Stijn Spierings vertrok naar Levski Sofia. De Waalwijkers zijn met elf punten de hekkensluiter in de Eredivisie.

