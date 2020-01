PEC Zwolle heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Rico Strieder. De middenvelder wordt gehuurd van FC Utrecht. Eerder op de dag verwelkomden ook Willem II en RKC Waalwijk een nieuweling.

Strieder staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Utrecht en werd de laatste jaren geteisterd door knieblessures. Hij speelde in totaal 108 officiële duels voor de Domstedelingen en viel dit seizoen buiten de basis.

De 27-jarige Duitser is de eerste aanwinst van PEC en moet de Zwollenaren helpen in de strijd tegen degradatie. "Daar draag ik met mijn controlerende en defensieve kwaliteiten heel graag aan bij", zegt hij op de site van zijn nieuwe club.

FC Utrecht liet deze transferperiode al twee spelers op huurbasis vertrekken. Verdediger Giovanni Troupée maakte de overstap naar FC Twente en aanvaller Patrick Joosten werd aangetrokken door Sparta Rotterdam.

Het PEC van trainer John Stegeman is na negentien speelrondes de nummer vijftien van de Eredivisie. De marge ten opzichte van de degradatieplekken is slechts een punt. Zondag wacht een uitduel met nummer drie Willem II.

Willem II haalt Bochum-middenvelder

De komende tegenstander van PEC versterkte zich eerder op de dag met Görgem Saglam van VfL Bochum. De 21-jarige middenvelder kwam dit seizoen mede door een blessure nog niet in actie namens de Tweede Bundesliga-club. Saglam tekent tot medio 2022 en is de eerste winterse aanwinst voor Willem II.

Het is niet de eerste keer dat de Tilburgers zich versterken met een speler van Bochum, want begin dit seizoen werd de al gehuurde Vangelis Pavlidis vastgelegd.

"Willem II draait momenteel een van haar beste seizoenen ooit. Ik ga voor 100 procent mijn best doen om daar mijn steentje aan bij te dragen. Het is extra fijn binnenkomen voor mij dat ik Vangelis en Mats Köhlert al ken van mijn tijd bij Bochum en het Duitse jeugdelftal", aldus Saglam op de site van Willem II.

De club van trainer Adrie Koster beleeft vooralsnog een uitstekend seizoen. 'De Tricolores' wonnen zaterdag met 1-3 van AZ en veroverden daarmee de derde plek.

Van der Venne derde aanwinst voor RKC

RKC pikte clubtopscorer Richard van der Venne op bij Go Ahead Eagles. De 27-jarige middenvelder, die een aflopend contract had, tekent eveneens tot medio 2022 en is de derde aanwinst voor de Waalwijkers.

"Richard is een speler die we al langere tijd op het oog hadden. Met zijn loopvermogen, diepgang en scorend vermogen heeft hij bij TOP Oss en Go Ahead Eagles bewezen van grote waarde te zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

Van der Venne was dit seizoen in alle competities goed voor zeven goals voor Go Ahead Eagles. Daarmee was hij samen met aanvaller Antoine Rabillard het trefzekerst voor de club uit Deventer.

De Brabander begon zijn profcarrière in 2015 bij FC Oss. Na 22 goals en tien assists in 81 duels voor de club uit zijn geboorteplaats stapte hij in de zomer van 2018 over naar Go Ahead Eagles.

RKC versterkte zich in de winterse transferperiodes eerder op huurbasis met middenvelder Tijjani Reijnders (AZ) en verdediger Stefan Velkov (FC Den Bosch). Middenvelder Stijn Spierings vertrok naar Levski Sofia. De Waalwijkers zijn met elf punten de hekkensluiter in de Eredivisie.

