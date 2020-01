RKC Waalwijk heeft maandag met Richard van der Venne zijn derde versterking van deze winter vastgelegd. De 27-jarige middenvelder komt over van Go Ahead Eagles, waar hij gedeeld topscorer was.

Van der Venne, die een aflopend contract had bij Go Ahead, tekent bij RKC een verbintenis tot medio 2022.

"Richard is een speler die we al langere tijd op het oog hadden. Met zijn loopvermogen, diepgang en scorend vermogen heeft hij bij TOP Oss en Go Ahead Eagles bewezen van grote waarde te zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

Van der Venne was dit seizoen in alle competities goed voor zeven goals voor Go Ahead Eagles. Daarmee was hij samen met aanvaller Antoine Rabillard het trefzekerst voor de club uit Deventer.

De Brabander begon zijn profcarrière in 2015 bij FC Oss. Na 22 goals en tien assists in 81 duels voor de club uit zijn geboorteplaats stapte hij in de zomer van 2018 over naar Go Ahead Eagles.

RKC versterkte zich in de winterse transferperiodes eerder op huurbasis met middenvelder Tijjani Reijnders (AZ) en verdediger Stefan Velkov (FC Den Bosch). Middenvelder Stijn Spierings vertrok naar Levski Sofia. De Waalwijkers zijn met elf punten de hekkensluiter in de Eredivisie.

