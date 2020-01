Donyell Malen is positief over het herstel van zijn zware knieblessure, waaraan hij begin deze maand geopereerd is in de Verenigde Staten. De PSV-spits weet nog niet of hij op tijd fit zal zijn voor het EK van komende zomer.

"Weet je wat het is? Ik wil gewoon goed herstellen. Daar staat tijd voor. En die neem ik ook", zei de 21-jarige Malen maandag tegen PSV TV.

De viervoudig international raakte op 15 december in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1-nederlaag) geblesseerd aan zijn knie. Hij was de afgelopen weken in Pittsburgh voor zijn operatie en het begin van zijn revalidatie en keerde maandag terug op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV.

De club uit Eindhoven meldde twee weken geleden na de operatie dat Malen dit seizoen niet meer in actie zal komen voor PSV. Het EK begint op 12 juni, iets meer dan een maand na de laatste speelronde van de Eredivisie.

"De schade valt mee, gelukkig had ik geen schade aan mijn kruisband, maar er moet wel wat herstellen", aldus Malen. "Ik sta er positief in. De komende maanden wordt het stukje bij beetje opbouwen. Eerst buigen, daarna voorzichtig lopen, optrainen. Ik zal hard moeten werken."

De aanvaller, die de komende zes weken nog een brace om zijn been zal hebben, was dit seizoen goed voor 17 goals en 9 assists in 25 wedstrijden. Met Memphis Depay is er nog een Oranje-spits die een (groot) vraagteken is voor het EK.