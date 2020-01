Kristoffer Peterson keert per direct terug bij FC Utrecht. De Domstedelingen huren de Zweedse aanvaller voor de rest van het seizoen van Swansea City, met optie tot koop.

Peterson stond tussen 2014 en 2017 al onder contract bij FC Utrecht en kwam in die periode tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf. In het seizoen 2015/2016 werd hij nog een half jaar verhuurd aan Roda JC.

In januari 2017 vertrok Peterson naar Heracles Almelo, waar hij in 85 officiële duels 25 keer scoorde. Daarmee dwong hij afgelopen zomer een transfer naar Swansea City af, maar bij de club uit Wales zat hij vaker niet dan wel bij de selectie in de eerste seizoenshelft.

"We zijn hem blijven volgen na zijn vertrek bij FC Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van de club. "Nu de kans zich voordeed om Kristoffer terug te halen, hebben we niet getwijfeld. Hij is een welkome versterking voor de huidige selectie, is een publiekslieveling en erg gedreven om succesvol te zijn."

Peterson is de tweede versterking voor FC Utrecht deze transferperiode, nadat de subtopper vorige week PSV-doelman Jeroen Zoet aantrok. Patrick Joosten (Sparta Rotterdam) en Giovanni Troupée (FC Twente) vertrokken juist op huurbasis uit de Domstad.

De 25-jarige Peterson kan vrijdag zijn debuut maken voor FC Utrecht, dat dan een thuiswedstrijd tegen laagvlieger ADO Den Haag speelt.