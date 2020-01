Jetro Willems moet de rest van het seizoen missen. De 25-jarige verdediger van Newcastle United heeft zaterdag in het thuisduel met Chelsea (1-0-zege) de voorste kruisband van zijn knie afgescheurd.

Volgens verschillende media bevestigde een MRI-scan maandag de diagnose waar Newcastle-manager Steve Bruce zaterdag na de wedstrijd al voor vreesde. Willems zal waarschijnlijk zo'n zes tot negen maanden moeten revalideren.

De linksback moest in de wedstrijd tegen Chelsea al in de twaalfde minuut met een brancard van het veld worden gedragen, nadat hij verkeerd terecht was gekomen na een duel met Callum Hudson-Odoi.

Willems is dit seizoen een basisspeler bij Newcastle United, dat hem voor een seizoen huurt van Eintracht Frankfurt. De oud-PSV'er deed in 19 van de 23 competitiewedstrijden mee bij de huidige nummer twaalf van de Premier League.

De geboren Rotterdammer is 22-voudig international, maar zijn laatste interland dateert van oktober 2016.

Jetro Willems verliet per brancard het veld tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

