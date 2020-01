Bert van Marwijk vindt het raar dat zijn schoonzoon en trainer Mark van Bommel eind vorig jaar het veld moest ruimen bij PSV vanwege de teleurstellende resultaten. Volgens de voormalige adviseur van de Eindhovenaren was de selectie niet goed genoeg en ligt die verantwoordelijkheid bij technisch manager John de Jong.

"Er is dit seizoen minder kwaliteit in de selectie en dat heeft mede te maken met het aankoopbeleid. Mark heeft inspraak gehad en is medeschuldig, maar veel minder dan John de Jong. Je kunt hem daarom niet als hoofdverantwoordelijke aanwijzen", zei Van Marwijk zondagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport.

"Bij sommige interessante spelers heeft hij ook wel met zijn vuist op tafel geslagen, maar die werden niet gehaald of konden ze niet halen. Als Steven Bergwijn en Donyell Malen ook nog eens wegvallen, blijft er weinig over. Mark heeft een fout gemaakt door te zeggen dat deze selectie beter is dan die van vorig seizoen, maar dat deed hij om spelers te beschermen."

Van Bommel moest in december na anderhalf seizoen het veld ruimen, nadat PSV slechts twee van zijn laatste twaalf duels had gewonnen. Dat betekende ook het einde van de samenwerking met Van Marwijk, die in de zomer van 2018 als adviseur aangetrokken werd om zijn schoonzoon te ondersteunen.

"Op het moment dat Mark weg moest, wilde ik er zelf ook niet meer zijn", zei de 67-jarige Van Marwijk resoluut. "Ik was het helemaal niet eens met zijn ontslag en heb dat ook tegen Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.) gezegd."

Mark van Bommel werd in december ontslagen bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen had vertrouwen in Mark'

Hoewel de resultaten van PSV ondermaats waren en de achterstand op koploper Ajax steeds groter werd, had Van Marwijk niet het idee dat de druk op Van Bommel van buitenaf erg groot was. Volgens de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal was het ontslag puur een keuze van de beleidsbepalers bij PSV.

"Toon zei dat de druk te groot werd, maar waar kwam die vandaan? Niet van de fans, die spandoeken ophingen dat Mark moest blijven. Ook niet van de pers, want ik heb nergens gelezen dat hij weg moest. De spelers bellen elke dag nog met Mark. Iedereen had vertrouwen in hem."

"Voor een coach wordt het lastiger als de resultaten tegenvallen, maar het belangrijkste is de relatie met de spelers. Die vinden het verschrikkelijk dat hij weg is", vervolgde Van Marwijk. "In de voetballerij komt er op moeilijke momenten druk van binnen de organisatie, maar dan moet er iemand opstaan die ervoor gaat liggen."

Supporters van PSV kozen de kant van Mark van Bommel. (Foto: Pro Shots)

'Hij moet leren dat hij niet overal controle op kan hebben'

Overigens benadrukt Van Marwijk ook dat de 42-jarige Van Bommel nog het nodige moet leren als trainer. Zo zou de oud-speler van Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, AC Milan en Bayern München in Eindhoven meerdere keren in aanvaring zijn gekomen met leden van de medische staf.

"Mark moet leren dat hij niet overal controle op kan hebben en hij is soms te fanatiek. In het begin heb ik hem aangesproken op de manier waarop hij langs het veld staat. Ik denk echt dat hij een heel goede trainer is, want hij ziet dingen heel snel. Maar er komen zo veel andere dingen bij kijken en daar is hij weleens in tekortgeschoten."

Overigens heeft PSV ook onder Van Bommels opvolger Ernest Faber de weg omhoog nog niet ingezet. De Eindhovenaren wonnen zondag niet bij VVV-Venlo (1-1) en zakten naar de vierde plek in de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax bedraagt inmiddels twaalf punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie