Alan Pardew heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste wedstrijd als coach van ADO Den Haag. De Engelsman zag zijn ploeg met 2-0 winnen van concurrent RKC Waalwijk en heeft het gevoel dat er nog veel rek in zit.

"Dit is een opluchting, we hebben het goed gedaan. We waren wat nerveus en stonden onder druk, dus we waren niet geweldig aan de bal, maar we zullen verbeteren", verzekerde Pardew voor de camera van FOX Sports.

"We moeten simpelweg wedstrijden winnen, hoe dan ook. Dan maakt het niet uit hoeveel balbezit je hebt. We hebben weinig weggegeven en moeten nog vijf, zes, zeven keer winnen."

ADO had in eigen huis slechts 31 procent balbezit, maar won dus wel. Shaquille Pinas opende na ruim een half uur de score en in de slotfase van de wedstrijd tekende invaller Aaron Meijers - de aanvoerder viel buiten de basiself - uit een vrije trap voor de eindstand.

De spelers van ADO Den Haag vieren de overwinning op RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

'De verdediging was briljant'

De 58-jarige Pardew kon op de positie van verdedigende middenvelder niet beschikken over de geschorste Danny Bakker en aanwinst Tudor Baluta, die nog niet speelgerechtigd was.

"Als je binnenkomt bij een club die het moeilijk heeft, dan is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat het verdedigend goed staat. Onze verdediging was vandaag briljant", aldus de trainer.

Doelpuntenmaker Meijers baalde van zijn reserverol, maar was ook reëel. "Het deed pijn en was wennen, maar we zitten in de situatie dat iedereen zijn trots opzij moet zetten, dus ook ik. Ik ben er wel van overtuigd dat ik weer ga spelen."

De volgende uitdaging voor Pardew en ADO is vrijdag, wanneer de club uit Den Haag op bezoek gaat bij nummer zeven FC Utrecht.

