Quique Setién heeft zondag met een overwinning gedebuteerd als coach van FC Barcelona. De Spanjaard zag zijn ploeg dankzij een schitterend doelpunt van Lionel Messi van Granada winnen: 1-0.

Messi was in de slotfase het eindstation van een schitterende aanval, waarbij ook Antoine Griezmann en Arturo Vidal waren betrokken. Frenkie de Jong zag de treffer vanaf de tribune, want hij was geschorst.

Op het moment dat Messi scoorde, stond met een man minder op het veld. Verdediger Germán Sánchez kreeg in de 69e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood bij de middenmoter, die in Barcelona slechts negentien procent balbezit had.

De 61-jarige Setién werd deze week enigszins verrassend aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. De oud-trainer van onder meer Real Betis tekende voor 2,5 jaar.

De overwinning op Granada betekent dat Barcelona na twintig speelrondes nog altijd aan kop gaat in La Liga. De Catalanen hebben net zoveel punten als rivaal Real Madrid, maar een beter doelsaldo.

