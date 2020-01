Hoewel Liverpool er fantastisch voor staat in de Premier League, wil Virgil van Dijk het niet over de eerste landstitel van de club sinds 1990 hebben. De verdediger wil zich alleen focussen op de wedstrijden die nog gaan komen.

Van Dijk hielp zijn ploeg zondag met een doelpunt aan een 2-0-overwinning op rivaal Manchester United. Liverpool heeft als koploper een voorsprong van liefst zestien punten op nummer twee Manchester City en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

"Maar dat maakt ons op dit moment niet uit. Er zijn nog zó veel wedstrijden te spelen. We gaan gewoon verder. De volgende wedstrijd is donderdag, dan zullen we wel weer zien", zei Van Dijk koeltjes tegen Ziggo Sport.

"We weten als geen ander dat het gek kan lopen. Vorig jaar verloren we één wedstrijd, maar werden we geen kampioen. We weten dat we bij vlagen nog beter kunnen en daar focussen we op. We willen niet naast onze schoenen lopen."

Het publiek van Liverpool liet zondag na de zege op United - de 21e in 22 competitieduels - wél blijken volop in de titel te geloven door erover te zingen.

De doeltreffende kopbal van Virgil van Dijk in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Hadden er wel vier of vijf kunnen maken'

Van Dijk was tevreden over het spel met Liverpool tegen United, al benadrukte de Oranje-aanvoerder dat er ook nog het een en ander voor verbetering vatbaar is.

"We hebben bij vlagen uitstekend gespeeld en heel veel kansen gecreëerd. We hebben verdiend gewonnen, al hadden we het onszelf wel iets gemakkelijker kunnen maken. We hadden er wel vier of vijf kunnen maken", aldus de verdediger, die genoot van zijn doelpunt.

Van Dijk sprong hoog en kopte raak. "Ik merkte gelijk dat ik door twee mensen gedekt werd. Het is altijd moeilijk om los te komen, maar de corner was fantastisch."

Liverpool gaat donderdag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, de nummer zes van de Premier League. Drie dagen later wacht Shrewsbury Town in de vierde ronde van het toernooi om de FA Cup.

