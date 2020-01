Manchester United kan vermoedelijk enkele maanden niet beschikken over Marcus Rashford. De spits blijkt een stressfractuur in zijn onderrug te hebben.

De 22-jarige aanvaller deed zondag al niet mee in de topper tegen Liverpool (2-0-nederlaag). Volgens manager Ole Gunnar Solskjaer liep Rashford de blessure op in het duel in het toernooi om de FA Cup met Wolverhampton Wanderers.

Rashford kwam in die wedstrijd als invaller in de ploeg, maar keerde al na een kwartier terug naar de kleedkamer vanwege rugklachten. "Hij had al wat klachten aan zijn rug en die zijn tijdens die wedstrijd na een paar tikken alleen maar erger geworden", zei Solskjaer.

Nader onderzoek wees uit dat er sprake is van een stressfractuur. "Daar staat normaal gesproken zes weken voor, waarna het natuurlijk ook weer even duurt voor je weer echt kan spelen. Al ben ik natuurlijk geen dokter", merkte Solskjaer op.

Ook collega Kane lang aan de kant

Rashford is een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen bij United, dat na de nederlaag tegen Liverpool al dertig punten achterstand heeft op de koploper. De spits was goed voor veertien treffers.

"Dit is al de zoveelste blessure voor ons", sipte Solskjaer. "We zitten in een heel vervelende situatie. We moeten nu kijken hoe we dit oplossen, misschien moeten we iemand voor de korte termijn binnenhalen. Hopelijk dient de juiste speler zich aan."

Rashford is al de tweede Engelse aanvaller die voor langere tijd afwezig is. Ook Tottenham Hotspur-aanvaller Harry Kane staat voorlopig buitenspel. Er gaan geruchten dat zijn hamstringblessure zo zwaar is dat hij het EK moet missen.

