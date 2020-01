Ryan Babel genoot zichtbaar van zijn tweede rentree bij Ajax. De aanvaller mocht zondag tegen Sparta Rotterdam (2-1-zege) direct in de basis beginnen, al kwam hij niet tot scoren.

"Het was lekker", zei een breed glimlachende Babel (33) na afloop. "Ik had ook kriebels van tevoren, want het is toch wel spannend. Ik was benieuwd naar de ontvangst en ik heb ervan genoten. We hebben het alleen wel iets te spannend gemaakt."

De van Galatasaray gehuurde aanvaller hoorde vrijdag al dat hij in de basis mocht beginnen, hoewel hij pas enkele keren met zijn nieuwe teamgenoten op het trainingsveld had gestaan. "Ik had in ieder geval voldoende tijd om me voor te bereiden", zei de spits, die in 2004 zijn debuut maakte bij Ajax en ook in het seizoen 2012/2013 uitkwam voor de Amsterdammers.

Babel benadrukte nog maar eens dat hij zeker niet weg hoefde bij de Turkse topclub, waar hij topscorer was. Met het oog op het aankomende EK met het Nederlands elftal, wilde hij echter geen risico nemen.

"Ik had geen reden om te vertrekken, maar voor mijn spel en mijn vorm was dit de juiste beslissing", zei hij dan ook. "Voor mij heeft Ajax nu de hoogste prioriteit. Het gaat erom dat we goede resultaten behalen. Wat er met Oranje gebeurt, zien we later wel."

'Babel heeft eigenschappen om uit te blinken'

Zijn nieuwe trainer Erik ten Hag was te spreken over het spel van Babel, al was er nog voldoende op aan te merken. "Je ziet zijn kwaliteiten, maar hij moet nog even wennen. Ik ga ervan uit dat hij het spel zich snel eigen kan maken", merkte de trainer op.

Babel had zijn rentree al snel met een assist kunnen bekronen, maar Dusan Tadic verzuimde de terugkopbal van de aanvaller binnen te schieten. Vlak na rust was Babel met wederom een kopbal dicht bij een treffer, maar de keeper bracht redding. "Het is jammer dat hij geen goal kon maken", zei Ten Hag.

De manier waarop Ajax nu speelt, is anders dan in de eerdere jaren dat Babel voor de Amsterdammers uitkwam. "Onze buitenspelers staan niet met krijt aan de schoenen", schetste Ten Hag. "Dat is wat anders dan hij misschien gewend is. Maar ik weet zeker dat hij de eigenschappen heeft om bij ons uit blinken en een bijdrage te leveren aan een winnend Ajax."

