Coach Erik ten Hag van Ajax ergerde zich zondag bij vlagen aan de gemakzucht van zijn elftal. De Amsterdammers hielden desondanks de volle buit over aan het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1).

De trainer sprak van een wedstrijd met vele gezichten. "Want ik heb in het eerste half uur een uitstekend Ajax gezien en we maakten ook een goede goal. Daarna werden we inconsequent, zowel aan de bal als verdedigend. Op die gemakzucht en dat gebrek aan concentratie heb ik de jongens in de rust ook gewezen."

Na de 2-0 van Ryan Gravenberch - Donny van de Beek had voor 1-0 gezorgd - had het wat Ten Hag betreft over en uit moeten zijn. "Dan denk je dat het gespeeld is, maar uit het niets maakte Sparta 2-1 en roken ze bloed. Wij mogen nooit zo in de problemen komen."

Een van de spelers die in de slotfase uitblonk was Lisandro Martínez, die met zijn hoofd een doelpunt van Adil Auassar voorkwam. "Dat was magnifiek", was Ten Hag vol lof. "Al stonden we ook daar eigenlijk niet goed, want iemand had Auassar moeten dekken. Maar Martínez liet de overlevingsdrang zien die in het team zit. Hij is daar een toonbeeld van."

De exacte schade van de blessure van Hakim Ziyech is nog niet duidelijk. (Foto: Pro Shots)

'Afwachten hoe blessure Ziyech zich ontwikkelt'

Grote tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Hakim Ziyech, die zich tien minuten na rust leek te verstappen. Hij blesseerde daarbij zijn kuit. Volgens Ten Hag was het direct duidelijk dat de middenvelder niet verder kon. "Hij gaf meteen aan gewisseld te moeten worden. Het is afwachten hoe het zich ontwikkelt. Morgen weten we meer."

Ook doelpuntenmaker Gravenberch ging noodgedwongen vroeger naar de kant vanwege knieklachten. Ten Hag was zeer te spreken over het spel van de zeventienjarige middenvelder. "Hij heeft precies voldaan aan de verwachtingen. Hij heeft uitstekend gespeeld."

Dat Ajax nu zes punten meer heeft dan AZ, vindt Ten Hag niet meer dan prettig. "Ik kijk niet zo naar andere ploegen. We hebben zelf al genoeg werk aan de winkel, al ben ik tevreden met het resultaat."

Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij FC Groningen, terwijl woensdag het thuisduel in het toernooi om de TOTO KNVB Beker tegen amateurclub Spakenburg op het programma staat.

