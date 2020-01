Liverpool heeft zondag de 21e overwinning in 22 Premier League-duels geboekt. De koploper won mede dankzij Virgil van Dijk met 2-0 van rivaal Manchester United. In Duitsland klom Bayern München naar de tweede plek en won Peter Bosz met Bayer Leverkusen.

Op Anfield was Liverpool heer en meester tegen United, dat pas in de slotfase meer van zich afbeet. Oranje-aanvoerder Van Dijk kopte binnen een kwartier overtuigend raak bij een corner. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Nog voor rust leek Roberto Firmino er 2-0 van te maken, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd. Van Dijk had keeper David de Gea gehinderd. Iets later werd ook een treffer van Georginio Wijnaldum geannuleerd (buitenspel). In de slotseconden van de wedstrijd tekende Mohamed Salah bij een tegenstoot alsnog voor 2-0.

Liverpool was vorige week dankzij een zege bij Tottenham Hotspur al verder uitgelopen op de concurrentie in de jacht op de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft een marge van zestien punten ten opzichte van de nummer twee, Manchester City. Bovendien hebben 'The Reds' een wedstrijd minder gespeeld. United staat vijfde.

Leicester City had zondag in punten gelijk kunnen komen met Manchester City, maar er werd met 2-1 verloren van Burnley. Harvey Barnes opende nog de score voor de bezoekers. Na rust ging het echter mis. Na de gelijkmaker van Chris Wood miste Premier League-topscorer Jamie Vardy (zeventien goals) namens Leicester een penalty en won Burnley uiteindelijk dankzij Ashley Westwood.

Bayern en Leverkusen winnen

In de Bundesliga profiteerde Bayern met een 0-4-zege bij Hertha BSC optimaal van het 2-0-verlies dat concurrent Borussia Mönchengladbach vrijdag bij Schalke 04 leed.

Bij Hertha-Bayern was halverwege niet gescoord, maar na rust werd het kwaliteitsverschil duidelijk. Thomas Müller, Robert Lewandowski (strafschop), Thiago en Ivan Perisic scoorden namens 'Der Rekordmeister'.

De achterstand van Bayern op koploper RB Leipzig, dat zaterdag met 3-1 won van Union Berlin, is vier punten. Hertha, waar Javairô Dilrosun het grootste gedeelte van de wedstrijd meedeed, is de nummer veertien van Duitsland en moet zich zorgen maken.

In de subtop boekte het Leverkusen van trainer Bosz, die vrijdag zijn contract tot medio 2022 verlengde, een afgetekende overwinning op hekkensluiter SC Paderborn: 1-4. Kevin Volland (twee), Julian Baumgartlinger en Kai Havertz scoorden namens 'Die Werkself'. Leverkusen staat zesde met 31 punten.

