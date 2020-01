ADO Den Haag heeft zondag de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Alan Pardew gewonnen. In het Cars Jeans Stadion werd hekkensluiter RKC Waalwijk in een degradatiekraker met 2-0 verslagen.

Door de overwinning verlaat ADO de zeventiende plaats in de Eredivisie. De ploeg uit Den Haag staat nu zestiende met zestien punten na negentien duels. Nummer zeventien VVV-Venlo heeft ook zestien punten, maar beschikt over een minder doelsaldo. RKC blijft laatste met elf punten.

Na een fraai ontvangst van de harde kern van ADO voor coach Pardew kregen de bezoekers de eerste grote kans van de wedstrijd. Sylla Sow ging alleen op Luuk Koopmans af, maar de RKC-spits schoot de bal tegen de ADO-doelman aan.

RKC was de betere ploeg, maar ADO opende na een half uur spelen de score. Verdediger Shaquille Pinas kopte raak na een scherpe vrije trap van John Goossens.

Na de pauze gebeurde er lange tijd niet veel, maar tien minuten voor tijd viel alles de kant op van ADO. Eerst kreeg RKC'er Hannes Delcroix een rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Crysencio Summerville. Uit de vrije trap die volgde schoot invaller Aaron Meijers fraai de 2-0 binnen.

De Eredivisie gaat voor ADO vrijdag alweer verder met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. RKC krijgt een dag later bezoek van VVV.

FC Emmen pakte thuis drie punten tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen verlaat gevarenzone

FC Emmen boekte eerder op zondag ook een belangrijke zege. De formatie van Dick Lukkien won in eigen huis met 1-0 van Heracles Almelo. Emmen bezet nu de twaalfde plek en staat vijf punten boven de degradatiestreep.

Het leek er eerst niet op dat Emmen in eigen huis de drie punten zou pakken, want Heracles Almelo dacht op voorsprong te komen. Mauro Júnior schoot binnen, maar aangever Joey Konings had de bal met de hand geraakt waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Vlak voor de pauze opende Emmen wel de score. Marko Kolar werd in de diepte gevonden door Lorenzo Burnet en de Kroaat schoof de bal langs doelman Janis Blaswich.

In het tweede bedrijf kreeg Cyriel Dessers een aardige kans op de gelijkmaker en verzuimde Kolar zijn tweede van de middag te maken. Dessers leek in de extra tijd toch de 1-1 te maken op De Oude Meerdijk, maar de spits stond buitenspel en daardoor ging ook dat doelpunt niet door.

Voor Emmen, dat nu 20 van zijn 21 punten in eigen huis heeft gepakt, gaat de Eredivisie volgende week zondag verder meteen uitwedstrijd tegen Vitesse. Nummer negen Heracles Almelo ontvangt een dag eerder Feyenoord.

