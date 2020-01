FC Emmen heeft zondag drie belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. De formatie van Dick Lukkien won in eigen huis met 1-0 van Heracles Almelo.

Door de overwinning klimt FC Emmen op de ranglijst van plaats veertien naar plek twaalf. De club uit Drenthe had maar twee punten meer dan nummer zestien VVV-Venlo, maar staat nu op 21 punten en heeft daardoor een marge van vijf punten op de promotie/degradatie-plek.

Het leek er eerst niet op dat Emmen in eigen huis de drie punten zou pakken, want Heracles Almelo dacht op voorsprong te komen. Mauro Júnior schoot binnen, maar aangever Joey Konings had de bal met de hand geraakt waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Vlak voor de pauze opende Emmen wel de score. Marko Kolar werd in de diepte gevonden door Lorenzo Burnet en de Kroaat schoof de bal langs doelman Janis Blaswich.

In het tweede bedrijf kreeg Cyriel Dessers een aardige kans op de gelijkmaker en verzuimde Kolar zijn tweede van de middag te maken. Dessers leek in de extra tijd toch de 1-1 te maken op De Oude Meerdijk, maar de spits stond buitenspel en daardoor ging ook dat doelpunt niet door.

Voor Emmen, dat nu 20 van zijn 21 punten in eigen huis heeft gepakt, gaat de Eredivisie volgende week zondag verder meteen uitwedstrijd tegen Vitesse. Nummer negen Heracles Almelo ontvangt een dag eerder Feyenoord.

