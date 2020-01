Ajax heeft zondag de koppositie in de Eredivisie verstevigd. De ploeg van trainer Erik ten Hag profiteerde dankzij een benauwde 2-1-zege op Sparta Rotterdam optimaal van de nederlaag van achtervolger AZ, al maakten de Amsterdammers het zichzelf lastiger dan had gehoeven.

Voor de koploper opende Donny van de Beek na een kwartier de score, waarna Ryan Gravenberch er na rust 2-0 van maakte. Joël Piroe deed een kwartier voor tijd iets terug voor de bezoekers, die daarna zelfs nog enkele kansen op de gelijkmaker lieten liggen.

Door de zege in het bij vlagen gezapige duel heeft Ajax na negentien duels zes punten meer dan AZ. De Alkmaarders verloren zaterdag met 1-3 van Willem II. Ook PSV verspeelde punten, door zondag bij VVV-Venlo niet verder dan 1-1 te komen.

Bij de Amsterdammers maakte Ryan Babel direct zijn opwachting in de basis, nadat hij eerder deze maand voor de rest van het seizoen werd gehuurd van Galatasaray. Tegenvaller voor Ajax was wel dat Hakim Ziyech tien minuten na rust geblesseerd uitviel.

Dusan Tadic en Ryan Gravenberch vieren de 2-0 van Ajax. (Foto: Pro Shots)

Harush houdt Ajax van scoren af

Ajax leek aan het begin van het duel nog niet helemaal wakker, want Ragnar Ache kreeg al in de eerste minuut een enorme kans. De Duitser, die na dit seizoen overstapt naar Eintracht Frankfurt, rende de Ajax-defensie eruit, maar schoof de bal tegen de buitenkant van de paal.

De Amsterdammers namen daarna het initiatief over en dat leidde al na tien minuten tot een grote kans van Dusan Tadic. De teruggekeerde Babel legde de bal met het hoofd knap klaar voor de aanvoerder, maar zijn inzet was een prooi voor doelman Ariel Harush.

De Israëliër keepte sowieso een sterke wedstrijd, al was ook hij na een kwartier kansloos op de inzet van Van de Beek. De middenvelder kreeg de bal zo voor de voeten en schoot die hard en hoog in het doel.

Harush kon zich daarna onderscheiden. Hij had goed het oog op inzetten van Ziyech, Quincy Promes en Nicolás Tagliafico. Daardoor mocht Sparta lang hopen op een goed resultaat. In de slotfase van de eerste helft dook de ploeg van trainer Henk Fraser ook enkele keren op voor het doel van André Onana, al werd de Kameroener niet echt op de proef gesteld.

Hakim Ziyech viel vlak na rust geblesseerd uit. (Foto: Pro Shots)

Ziyech valt geblesseerd uit

Ook na rust ging Harush vrolijk verder met reddingen verrichten. Nu hield hij een kopbal van Babel goed tegen. Nadat Ziyech tien minuten na rust met een blessure was uitgevallen, moest de Israëliër zich op een inzet van Gravenberch wel gewonnen geven. De middenvelder combineerde met de net ingevallen Jurgen Ekkelenkamp en prikte de bal via de paal binnen.

Sparta kwam daarna nog wel terug. Nadat Abdou Harraoui al de paal had geraakt, zorgde Piroe in de 73e minuut voor de aansluitingstreffer. De ingevallen spits nam een dieptepass goed mee, hield Noussair Mazraoui simpel van zich af en schoot hard raak in de verre hoek.

De Rotterdammers gingen op jacht naar de gelijkmaker. Adil Auassar had de 2-2 op zijn schoen, maar zijn volley werd op fraaie wijze door Lisandro Martínez via de paal uit het doel gekopt. Ook Joël Veltman voorkwam daarna een treffer door een bal van de lijn te halen, terwijl Onana in de slotminuut een goede redding in huis had.

Ajax hield op die manier piepend en krakend een zege over aan het eerste Eredivisie-duel van het kalenderjaar.

