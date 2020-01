PSV-trainer Ernest Faber verwijt zijn spelers dat ze zich zondag in de wedstrijd tegen VVV niet aan de afspraken hielden. Pas in de slotseconden voorkwamen de Eindhovenaren dat de eerste wedstrijd van 2020 niet verloren werd: 1-1.

"We hadden het in de eerste helft allang moeten afmaken", zei de balende Faber tegen FOX Sports. "In de tweede helft maken we het onszelf onnodig moeilijk en moeten we blij zijn met een gelijkspel."

PSV kwam halverwege de tweede helft op achterstand door een rake strafschop van Johnatan Opoku. In de tweede minuut van de blessuretijd kopte Denzel Dumfries de gelijkmaker binnen.

Faber telde in de eerste helft negen goede kansen voor PSV. "Als je al die kansen mist, dan doet dat iets met een elftal. Maar je moet gewoon op dezelfde manier verder blijven spelen."

'Je moet als linksback niet rechtsbuiten gaan lopen'

Na rust was het niveau van PSV echter beduidend lager. Volgens Faber kwam dat doordat meerdere spelers de afspraken niet nakwamen.

"Sommige spelers deden hun eigen ding", constateerde de opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. "Je moet niet als linksback rechtsbuiten gaan lopen, et cetera. Dat heeft helemaal geen zin. Maar er liepen te veel spelers uit positie."

Het strijdplan van Faber in Venlo was helder. "We zouden via de zijkanten aanvallen, met veel diepgang vanaf het middenveld. Maar het ging steeds meer door de as."

Ernest Faber geeft instructies aan linksback Olivier Boscagli. (Foto: Pro Shots)

Faber ziet linksback Rodríguez graag komen

PSV heeft al bijna vier maanden geen uitwedstrijd gewonnen en verliest de derde plek van de Eredivisie aan Willem II. Toch wilde Faber niet zeggen dat het goede gevoel na het trainingskamp in Qatar alweer verdwenen is.

"Als je met 0-3 of 0-4 de rust in gaat, dan is het hosanna. Het is niet zo dat deze spelers het niet kunnen, ze moeten alleen naar een ander niveau om wedstrijden te gaan winnen."

De penalty van VVV werd knullig veroorzaakt door linksback Olivier Boscagli. Die positie is al het hele seizoen het zorgenkindje van PSV.

"Ik vind dat Olivier best een redelijke wedstrijd speelde, maar als verdediger gaat het om betrouwbaarheid", oordeelde Faber. "Eén moment is hij het overzicht kwijt en heeft hij geen benul van de situatie."

PSV hoopt zich deze maand te versterken met Ricardo Rodríguez, al wordt de linksback van AC Milan ook in verband gebracht met Fenerbahçe. "Hij is een goede linksback en een welkome versterking, ook qua persoonlijkheid. Maar ik kan alleen maar afwachten of hij komt", aldus Faber.

