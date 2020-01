PSV is zondag de tweede seizoenshelft begonnen met nieuw puntenverlies. De ploeg van interim-coach Ernest Faber speelde op de valreep met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Johnatan Opoku, die halverwege de tweede helft een strafschop benutte. In de laatste seconden van de blessuretijd kopte Denzel Dumfries de gelijkmaker binnen: 1-1.

Door het gelijkspel zakt PSV naar de vierde plek in de Eredivisie. Willem II, dat zaterdag met 1-3 van AZ won, komt langszij op de ranglijst. PSV houdt nummer vijf Feyenoord een punt onder zich.

De laatste uitzege van PSV in de Eredivisie dateert van 29 september, toen de Eindhovenaren met 1-4 van PEC Zwolle wonnen. In de kleine vier maanden die volgden, verloor PSV op bezoek bij FC Utrecht, Willem II en Feyenoord en werd er gelijkgespeeld op het veld van Sparta en FC Emmen.

Degradatiekandidaat VVV, dat zondag voor het eerst gecoacht werd door Hans de Koning, zet met het gelijkspel zijn opmars voort. De Limburgers verloren in het najaar zeven keer op rij, maar pakten in de laatste zes duels zeven punten.

Feest bij VVV na de treffer van Opoku. (Foto: Pro Shots)

VVV en PSV laten grote kansen onbenut

Het was een klein mirakel dat het halverwege nog 0-0 stond in het Covebo Stadion De Koel, want beide ploegen lieten enkele grote mogelijkheden onbenut. Zo gleed Steven Bergwijn al in de tweede minuut uit toen hij alleen voor VVV-doelman Thorsten Kirschbaum stond.

Later miste ook Bruma een enorme kans voor PSV. Van een meter of 4 schoot hij recht op de keeper. Tussendoor liet ook VVV een opgelegde kans onbenut. Een inzet van Jerome Sinclair werd door Timo Baumgartl van de lijn gehaald.

Naast die enorme kansen kregen beide ploegen ook genoeg kleinere mogelijkheden. Kirschbaum keerde met moeite een schuiver van Cody Gakpo en Bruma schoot in kansrijke positie wild naast. Aan de andere kant moest PSV-doelman Lars Unnerstall een snoeiharde kopbal van Nils Röseler over de lat tikken en schoot debutant Oussama Darfalou nipt over.

PSV-doelman Lars Unnerstall heerst in de lucht tegen zijn oude ploeg. (Foto: Pro Shots)

VVV via strafschop op 0-1

In de eerste minuut van de tweede helft diende de volgende grote kans zich al aan. Steven Berghuis stuitte na een knappe actie op de voet van Kirschbaum.

Ook daarna waren beide ploegen bijna voortdurend dreigend, maar er moest een strafschop aan te pas komen om de openingstreffer te forceren. Linksback Olivier Boscagli beging een wilde overtreding en Opoku schoot de bal van 11 meter recht door het midden: 1-0.

Met de zeventienjarige debutant Noni Madueke als invaller ging PSV op jacht naar de gelijkmaker, maar dat leverde lange tijd nauwelijks kansen op. In de laatste seconden van de blessuretijd kopte aanvoerder Dumfries toch nog raak uit een voorzet van Ryan Thomas.

PSV speelt woensdag opnieuw een uitduel, in de TOTO KNVB Beker tegen Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda. Volgende week zondag staat er een thuiswedstrijd tegen FC Twente op het programma.

