Valencia heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in La Liga. Met Jasper Cillessen op de bank verloor de ploeg van trainer Albert Celades met maar liefst 4-1 van laagvlieger Real Mallorca. AC Milan pakte pas in de blessuretijd de overwinning tegen Udinese: 3-2.

Bij Valencia kreeg keeper Jaume Domènech wederom de voorkeur boven Cillessen. De dertigjarige Oranje-international viel op 7 december geblesseerd uit tegen Levante en heeft sindsdien niet meer onder de lat gestaan bij de Spaanse club, al is hij alweer een paar weken fit.

Valencia keek op Mallorca vroeg tegen een achterstand aan en na de eerste helft was het duel al beslist. Antonio Raíllo scoorde na zeven minuten en Ante Budimir was voor de pauze ook twee keer trefzeker: 3-0.

Zes minuten na rust werd het nog erger voor Valencia, want aanvoerder Daniel Parejo kreeg zijn tweede gele kaart. Lago Júnior tekende elf minuten voor tijd ook nog voor de 4-0. Ferrán Torres deed drie minuten later nog wel iets terug, maar meer dan een eretreffer was het niet.

Valencia laat zo de kans liggen om in te lopen op Atlético Madrid en Sevilla, die zaterdag al een nederlaag leden. 'Los Che' blijft de nummer zeven met 31 punten na twintig duels. De achterstand op de Champions League-plaatsen is nog altijd vier punten. Real Mallorca klimt door de zege naar plek zeventien in La Liga, net boven de degradatiestreep.

Zlatan Ibrahimovic wist sinds zijn rentree nog niet te scoren in San Siro. (Foto Pro Shots)

Milan in slotfase langs Udinese

In Italië lukte het AC Milan pas in de slotfase om de drie punten te pakken tegen Udinese, waar Bram Nuytinck in de basis stond en Hidde ter Avest inviel. Ante Rebic maakte voor 'I Rossoneri' in de 93e minuut de winnende treffer: 3-2.

Stryger Larsen bezorgde de bezoekers al na zes minuten de voorsprong, maar na de pauze stelde Milan orde op zaken. Rebic en Theo Hernández draaiden de achterstand om in een 2-1-voorsprong.

Vijf minuten voor tijd leek Kevin Lasagna de thuisploeg toch nog in rouw te dompelen, maar Rebic tekende in de blessuretijd met zijn tweede van de middag voor de 3-2.

Zlatan Ibrahimovic deed de hele wedstrijd mee bij AC Milan, maar de Zweed wist nog niet te scoren in San Siro sinds zijn terugkeer. Door de overwinning op Udinese klimt de formatie uit Milaan naar de achtste plek in de Serie A.

