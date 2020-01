Valencia heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in La Liga. Met Jasper Cillessen op de bank verloor de ploeg van trainer Albert Celades met liefst 4-1 van laagvlieger Real Mallorca.

De dertigjarige Cillessen zat dus wederom op de bank bij Valencia. De Oranje-international viel op 7 december geblesseerd uit tegen Levante en heeft sindsdien niet meer onder de lat gestaan bij de Spaanse club, al is Cillessen wel weer fit.

Valencia keek op Mallorca al vroeg tegen een achterstand aan en bij rust was het duel al beslist. Antonio Raillo scoorde na zeven minuten en Ante Budimir was voor de pauze ook twee keer trefzeker: 3-0.

Zes minuten na rust werd het nog erger voor Valencia, want aanvoerder Daniel Parejo kreeg zijn tweede gele kaart. Lago Júnior tekende elf minuten voor tijd ook nog voor de 4-0. Ferrán Torres deed drie minuten later nog wel iets terug, maar meer dan een eretreffer was het niet.

Valencia laat zo de kans liggen om in te lopen op Atlético Madrid en Sevilla, die zaterdag al hadden verloren. 'Los Che' blijft de nummer zeven met 31 punten na twintig duels. De achterstand op de Champions League-plaatsen is nog altijd vier punten.` Real Mallorca klimt door de zege naar plek zeventien in La Liga, net boven de degradatiestreep.

