Cristiano Ronaldo heeft Juventus zondag met twee goals aan een belangrijke 2-1-zege op Parma geholpen. De ploeg van basisspeler Matthijs de Ligt liep uit op Internazionale, dat eerder op de dag gelijkspeelde. Bij Brescia-Cagliari kreeg Mario Balotelli rood en AS Roma won bij de terugkeer van Justin Kluivert in de basis.

Ronaldo zette Juventus tegen Parma vlak voor rust op het goede spoor door met een van richting veranderd schot te scoren. Het betekende zijn vijftiende treffer van het seizoen.

Vroeg in de tweede helft kwam Parma via een kopbal van spits Andreas Cornelius - Ronaldo leek een dekkingsfout te maken - verrassend op gelijke hoogte, maar drie minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Ronaldo vond de verre hoek.

Juventus, waar De Ligt achterin een solide indruk maakte, profiteerde optimaal van het puntenverlies van concurrent Inter en staat nu vier punten los. Met Stefan de Vrij in de basis speelde Inter met 1-1 gelijk bij Lecce. Alessandro Bastoni leek de nummer twee van de competitie een late zege te bezorgen, maar Marco Mancosu maakte gelijk.

AS Roma won met 1-3 van Genoa. Cengiz Ünder, Davide Biraschi (eigen doelpunt) en Edin Dzeko maakten de goals voor de bezoekers. Lasse Schöne gaf de assist op de 1-2 van Genoa-spits Goran Pandev.

Kluivert speelde de hele wedstrijd bij de Romeinen. De oud-Ajacied maakte donderdag in het bekerduel met Parma (0-2-zege) als invaller zijn rentree, nadat hij anderhalve maand had gekampt met een hamstringblessure.

Balotelli valt in en krijgt rood

In het thuisduel met Cagliari (2-2) viel de 29-jarige Balotelli een kwartier voor tijd in bij Brescia. Nadat de spits al geel had gehad, kreeg hij in de 82e minuut direct rood nadat hij met een onbesuisde actie het hoofd van een tegenstander raakte.

De 2-2-stand stond op dat moment al op het scorebord in Stadio Mario Rigamonti. Brescia had een achterstand omgebogen in een voorsprong, maar zag subtopper Cagliari in de 68e minuut langszij komen.

Balotelli haalde dit seizoen al vaker negatief het nieuws, al kon hij daar zelf weinig aan doen. De 36-voudig international van Italië was meermaals het slachtoffer van racisme en stapte om die reden begin november van het veld in het uitduel met Hellas Verona.

Verder pakte AC Milan pas in de slotfase de drie punten tegen Udinese, waar Bram Nuytinck in de basis stond en Hidde ter Avest inviel. Ante Rebic maakte voor 'I Rossoneri' in de 93e minuut zijn tweede en de winnende treffer: 3-2.

Zlatan Ibrahimovic deed de hele wedstrijd mee bij AC Milan, maar de Zweed wist nog niet te scoren in San Siro sinds zijn terugkeer.

Mario Balotelli verlaat het veld bij Brescia-Cagliari. (Foto: Getty Images)

