Mario Balotelli heeft zondag een negatieve hoofdrol voor zich opgeëist bij Brescia. De flamboyante spits viel in bij de Italiaanse degradatiekandidaat en kreeg niet veel later rood. AS Roma won bij de terugkeer van Justin Kluivert in de basis.

In het thuisduel met Cagliari (2-2) viel de 29-jarige Balotelli een kwartier voor tijd in bij Brescia. Nadat de spits al geel had gehad, kreeg hij in de 82e minuut direct rood nadat hij met een onbesuisde actie het hoofd van een tegenstander raakte.

De 2-2-stand stond op dat moment al op het scorebord in Stadio Mario Rigamonti. Brescia had een achterstand omgebogen in een voorsprong, maar zag subtopper Cagliari in de 68e minuut langszij komen.

Balotelli haalde dit seizoen al vaker negatief het nieuws, al kon hij daar zelf weinig aan doen. De 36-voudig international van Italië was meermaals het slachtoffer van racisme en stapte om die reden begin november van het veld in het uitduel met Hellas Verona.

Milan in slotfase langs Udinese

Bovenin de Serie A won AS Roma met 1-3 van Genoa. Cengiz Ünder, Davide Biraschi (eigen doelpunt) en Edin Dzeko maakten de goals voor de bezoekers. Lasse Schöne gaf de assist op de 1-2 van Genoa-spits Goran Pandev.

Kluivert speelde de hele wedstrijd bij de Romeinen. De oud-Ajacied maakte donderdag in het bekerduel met Parma (0-2-zege) als invaller zijn rentree, nadat hij anderhalve maand had gekampt met een hamstringblessure.

Stefan de Vrij deed met Internazionale slechte zaken door met 1-1 gelijk te spelen bij Lecce. Alessandro Bastoni leek de nummer twee van de competitie de zege te bezorgen met een laat doelpunt, maar Marco Mancosu maakte gelijk.

AC Milan pakte pas in de slotfase de drie punten tegen Udinese, waar Bram Nuytinck in de basis stond en Hidde ter Avest inviel. Ante Rebic maakte voor 'I Rossoneri' in de 93e minuut zijn tweede en de winnende treffer: 3-2.

Zlatan Ibrahimovic deed de hele wedstrijd mee bij AC Milan, maar de Zweed wist nog niet te scoren in San Siro sinds zijn terugkeer.

Valencia hard onderuit

Bij Valencia kreeg keeper Jaume Domènech tegen Real Mallorca (4-1-verlies) wederom de voorkeur boven Cillessen. De dertigjarige Oranje-international viel op 7 december geblesseerd uit tegen Levante en heeft sindsdien niet meer onder de lat gestaan.

Ook een blunder van Domènech in de Spaanse supercup tegen Real Madrid - hij liet een hoekschop van Toni Kroos in één keer binnen gaan - was voor Celades geen reden om hem te passeren. Domènech had zondag aan geen van de vier tegentreffers schuld.

Mallorca-Valencia was na de eerste helft al beslist. Antonio Raíllo scoorde na zeven minuten en Ante Budimir was voor de pauze ook twee keer trefzeker: 3-0. Na rood voor Valencia-aanvoerder Daniel Parejo breidde Lago Júnior de score uit en deed Ferrán Torres nog iets terug.

Real Mallorca was duidelijk te sterk voor Valencia. (Foto: Pro Shots)

