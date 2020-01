Als verrassing van de eerste seizoenshelft kwam Willem II zaterdag uitstekend uit de winterstop. Maar ook na de 1-3-zege op AZ denken de Tilburgers nog niet aan plaatsing voor de Champions League.

"Dat komt echt nog helemaal niet in ons op", zei trainer Adrie Koster tegen FOX Sports. "We proberen dit zo lang mogelijk vast te houden, maar we zullen echt nog wel onze mindere momenten krijgen."

Door de uitzege in Alkmaar bedraagt de achterstand van Willem II op nummer twee AZ nog maar vijf punten. De tweede plek levert een ticket voor de voorronde van de Champions League op.

Ook Willem II-aanvoerder Jordens Peters lachte vragen over de Champions League weg. "Die woorden zijn nog niet gevallen in de kleedkamer. Maar we weten wel dat we een ploeg hebben die heel lastig te verslaan is."

"De vierde plek in de winterstop was niet onverdiend. Natuurlijk zat het soms een beetje mee, maar we hebben voorin een paar jongens lopen die altijd gevaarlijk zijn", zei de verdediger.

Koster was zeer te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen AZ in de eerste wedstrijd na de winterstop. "We hebben een goed trainingskamp gehad. Als je dan begint met een overwinning, dan krijg je meteen een bevestiging van het goede spel voor winterstop."

Willem II-coach Koster kijkt tevreden naar de verrichtingen van zijn ploeg in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

Ndayishimiye: 'We kunnen tegen iedereen kansen creëren'

Mike Trevor Ndayishimiye was weer eens de uitblinker bij Willem II. De jonge Belg maakte van afstand op schitterende wijze de derde treffer. "Dit was mijn mooiste treffer tot nu toe. Op de training lukte het vaker op deze manier, nu voor het eerst in de wedstrijd."

De spelmaker, die van NEC gehuurd wordt, hoopt dat zijn ploeg niet verslapt. "We mogen er niet te makkelijk over denken, dan gaan we snel tegentreffers krijgen. Het ligt echt aan onszelf. Als we hard voor elkaar blijven werken, dan zullen we tegen iedereen kansen creëren."

Trainer Koster wilde geen verwachtingen voor de tweede seizoenshelft uitspreken. "We hopen deze lijn zo lang mogelijk vol te houden, dan zien we wel waar het eindigt. We spelen woensdag alweer een hele zware uitwedstrijd in de beker tegen Heerenveen. Daar gaat nu de focus op."

