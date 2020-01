Mark Diemers is absoluut niet te spreken over de huidige staat van de grasmat van Fortuna Sittard. De middenvelder is na het verlies tegen Vitesse dan ook boos op zijn eigen club.

"Laten we hopen dat iedereen weer fit is, maar dat wordt wel lastig met zo'n veld. Dit is een aanslag op je spieren en gewrichten. Het is niet best", begon de 26-jarige Diemers zijn verhaal bij FOX Sports.

Fortuna Sittard verloor zaterdag in eigen huis de eerste competitiewedstrijd van 2020. Vitesse was in Limburg met 1-3 te sterk. "Mijn frustratie zit ook redelijk hoog. Ik vind dat we dat als club beter voor elkaar moeten hebben", zei Diemers over het veld.

Volgens Diemers toont de openingstreffer van Vitesse duidelijk aan dat het veld slecht is. Een vrije trap van Oussama Tannane, die niet meteen heel kansrijk leek, werd door niemand aangeraakt en passeerde zeer verrassend doelman Alexei Koselev.

"Je kunt een keer een blunder maken, maar hier kon hij niet veel aan doen", vond Diemers dan ook. "Dat neem ik hem absoluut niet kwalijk, maar ik neem het wel andere mensen kwalijk. Als je naar de kwaliteit van het veld kijkt, dan schaam ik me dood om hierop te spelen."

Fortuna Sittard leed tegen Vitesse de tiende nederlaag van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Heel zwaar om je meters te maken'

Het lijkt er niet op dat Fortuna Sittard de volgende wedstrijd op een andere grasmat speelt, want komende dinsdag krijgen de Limburgers al bezoek van Feyenoord in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

"Je wil als ploeg goed voetballen, maar dat wordt heel lastig op zo'n veld. Het is heel zwaar om je meters te maken. Dinsdag hebben we een volgende kans. We moeten herstellen, de borst vooruit en Feyenoord proberen te verslaan", aldus Diemers.

Fortuna Sittard bezet na negentien wedstrijden met negentien punten de dertiende plaats in de Eredivisie. Volgende week zaterdag gaat de ploeg van Sjors Ultee op bezoek bij Sparta Rotterdam.

