Babel: 'Ik had absoluut kriebels'

"Ik had absoluut kriebels. Het was spannend, ik was benieuwd hoe de ontvangst zou zijn", zegt Ryan Babel over zijn rentree bij Ajax voor de camera van FOX Sports. De aanvaller prijst zich gelukkig met de nipte zege op Sparta (2-1). "Als het kort voor tijd nog 2-1 staat, kan je nog de deksel op de neus krijgen. Op welke positie ik het beste uit de voeten kan? Ik kan op alle drie de posities uit de voeten, maar ik kan beter links dan rechts staan. Het is waar de trainer mij nodig heeft."