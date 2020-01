PSV begint zondag met onder anderen Ryan Thomas, Bruma en Olivier Boscagli in de basis aan de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Trainer Ernest Faber heeft in zijn opstelling geen plaats voor Ritsu Doan en Jorrit Hendrix, die wel op de bank zitten.

Ten opzichte van het laatste duel voor de winterstop, toen PSV met 4-1 te sterk was voor PEC Zwolle, neemt Thomas op het middenveld de plek in van Hendrix. Boscagli vervangt achterin de geschorste Viergever.

Aanvoerder Denzel Dumfries keert juist terug van een schorsing, waardoor Jordan Teze naar de bank verdrongen wordt. Bruma, die tegen PEC als invaller trefzeker was, krijgt voorin de voorkeur boven Doan.

Voormalig VVV'er Lars Unnerstall is ook na de winterstop de eerste doelman van PSV. Na het vertrek op huurbasis van Jeroen Zoet naar FC Utrecht wilde Faber eerder deze week nog niet laten weten of Unnerstall of Robbin Ruiter onder de lat zou staan.

PSV speelt in Venlo zijn derde duel onder interim-coach Faber, die de ontslagen Mark van Bommel opvolgde. Onder Fabers leiding won PSV behalve van PEC ook in de beker van de amateurs van GVVV (1-2 na verlenging).

Bij een nieuwe zege neemt PSV de derde plek weer over van Willem II en nadert het nummer twee AZ tot op vier punten. De ploeg uit Alkmaar verloor zaterdag met 1-3 van de Tilburgers.

Het veld van Covebo Stadion De Koel zondagochtend. (Foto: Pro Shots)

Darfalou debuteert bij VVV

Bij VVV maakt Oussama Darfalou zijn debuut. De Algerijnse spits werd in de winterstop overgenomen van Vitesse. Middenvelder Lee Cattermole keert terug van een blessure.

De ploeg uit Venlo bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie en zal een plek moeten stijgen om de nacompetitie te ontlopen. Nummer vijftien PEC Zwolle heeft twee punten meer dan de ploeg van de debuterende coach Hans de Koning.

VVV-PSV begint om 12.15 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, Janssen; Linthorst, Cattermole, Van Ooijen; Opoku, Darfalou, Sinclair.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Baumgartl, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Thomas; Bruma, Bergwijn, Gakpo.

