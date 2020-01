Met zijn twee treffers tegen sc Heerenveen (3-1-zege) verdubbelde Nicolai Jørgensen zaterdag zijn seizoenstotaal. De spits van Feyenoord voelt zich na lange tijd eindelijk goed in hoofd én lichaam.

"Ik ben dit jaar meer dan vier maanden geblesseerd geweest", zei Jørgensen tegen FOX Sports. "Na mijn terugkeer maakte ik een paar goals, maar voor de Kerst kwam ik in een grote dip."

De 29-jarige Deen heeft het gevoel dat hij daar nu helemaal uit is. "In de winterstop heb ik mijn hoofd leeg kunnen maken. Ik heb een goed trainingskamp gehad en voel me nu weer vrij. Eindelijk voelt het goed in mijn hoofd en in mijn lichaam."

Feyenoord kende tegen Heerenveen een vliegende start en stond binnen een half uur met 3-0 voor. Na de fraaie openingstreffer van Luis Sinisterra besliste Jørgensen het duel met twee treffers. Heerenveen kreeg voldoende kansen, maar kwam niet verder dan een goal van Joey Veerman.

Geboorte zoon is grootste geschenk voor Jørgensen

In de laatste week van 2019 werd Jørgensen vader van Vincent. Het vaderschap zorgt ervoor dat de spits beter in zijn vel kwam te zitten. "De geboorte van mijn zoon is het grootste geschenk. Ik voel me goed en gelukkig."

Die woorden sprak de spits ook tegen zijn vrouw enkele uren voor de wedstrijd. "Ik zei dat ik me goed voelde en dat ik zou gaan scoren. Ik heb 's nachts tien uur kunnen slapen, omdat zij de baby bij zich hield en voelde me sterk toen ik wakker werd."

Zelfs fans vonden dat Jørgensen minder hard moest werken

In de voorgaande maanden worstelde Jørgensen met zijn vorm. Trainer Dick Advocaat prees meermaals zijn werklust, maar de spits miste enkele grote kansen en speelde vaak slordig.

Zelfs de supporters van Feyenoord, die erom bekendstaan dat ze graag zien dat de spelers de mouwen opstropen, vonden dat Jørgensen zich te veel uitsloofde. "Ik heb veel fans ontmoet die zeiden dat ik niet zo hard hoefde te werken. 'Het komt vanzelf goed', zeiden ze."

"Als ik niet op mijn best speel, dan ga ik nog harder werken. Maar het gaat om het juiste moment. Je kunt blijven rennen en gaan, maar als je dan een kans krijgt ben je vermoeid. Ik krijg betaald om wedstrijden te beslissen, ik moet daar energie voor bewaren. Tegelijkertijd moet ik alles geven voor het team, daar moet ik de balans in vinden."

Tegen Heerenveen lukte het de spits om zijn energie op het juiste moment te gebruiken. "Vandaag dacht ik meer na bij wat ik deed. Dat vertrouwen komt ook als je een doelpunt maakt. Misschien had ik er wel vier kunnen maken."

Jørgensen speelt dinsdag met Feyenoord uit in de TOTO KNVB Beker tegen Fortuna Sittard en zaterdag staat er een uitduel met Heracles Almelo in de competitie op het programma.

