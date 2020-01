Teun Koopmeiners baalt flink van de nederlaag van AZ zaterdag in eigen huis tegen Willem II (1-3). De aanvoerder vond de Alkmaarders aan de bal niet goed genoeg.

"Zo wil je zeker niet aan het nieuwe jaar beginnen. Je weet dat het een lastige wedstrijd wordt, want het is de nummer twee tegen de nummer vier en dat kon je ook wel zien", zei Koopmeiners na afloop van het duel tegen FOX Sports.

"Je komt in de eerste helt op voorsprong, dan heb je het scenario dat je wil hebben. Maar je weet ook dat Willem II een ploeg is die nooit opgeeft, omdat het een hardwerkende ploeg is."

AZ kwam via Oussama Idrissi nog wel op voorsprong, maar na de pauze bezorgden Mats Köhlert, Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye de Tilburgers alsnog de drie punten.

"We hadden na rust in balbezit beter de controle moeten houden. We waren de bal te snel kwijt en dat kost ons nu de kop", aldus Koopmeiners. "Of wij denken dat het wel goed komt? Nee, zeker niet. We weten van onszelf dat we dat niet kunnen uitstralen."

Het was voor AZ de tweede competitienederlaag op rij. (Foto: Pro Shots)

'Willem II dwong ons fouten te maken'

Ook Arne Slot vond dat AZ slordig was, maar de trainer van de Alkmaarders gaf daarbij ook Willem II de complimenten voor het bestrijden van zijn ploeg.

"Op basis van de tweede helft heeft Willem II volledig verdiend gewonnen. Ik vond ons slordiger dan normaal, maar daar doe ik de tegenstander mee tekort. Ze waren ontzettend fit en agressief met het afjagen. Willem II dwong ons tot het maken van fouten", zei Slot tegen FOX Sports.

"We lijken qua teams best veel op elkaar en dan zal je heel zuiver aan de bal moeten zijn, maar dat waren we niet. We kregen veel te weinig druk op Willem II, maar zij hadden dat wel op ons", aldus Slot.

AZ is nog altijd de nummer twee van de Eredivisie, maar de achterstand op koploper Ajax kan zondag oplopen van drie naar zes punten. De ploeg van Slot vervolgt de competitie volgende week zaterdag in Friesland tegen sc Heerenveen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie