Feyenoord is zaterdag goed begonnen aan de hervatting van de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 3-1 van sc Heerenveen en bleven zo ongeslagen onder trainer Dick Advocaat in competitieverband.

De eindstand stond halverwege al op het scorebord. Feyenoord kwam binnen een half uur op 3-0 door doelpunten van Luis Sinisterra en Nicolai Jørgensen, waarna Heerenveen nog iets terugdeed dankzij een treffer van Joey Veerman.

Bij Feyenoord had Justin Bijlow een basisplaats. De doelman is de vervanger van Kenneth Vermeer, die deze week vertrok naar Los Angeles FC. Hij was zaterdag nog wel voor een laatste keer aanwezig in De Kuip.

Feyenoord steeg naar de vierde plaats, maar kan nog wel worden gepasseerd door Willem II, dat op dit moment uit speelt tegen AZ. Heerenveen staat nog altijd achtste, maar kan nog wegzakken naar de negende plaats.

Luis Sinisterra scoort voor Feyenoord met een fraaie omhaal. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord heeft het nog wel lastig in openingsfase

Feyenoord had het in de openingsfase nog wel lastig met Heerenveen. De thuisclub moest de bal veelvuldig aan de bezoekers laten, maar nam in de negende minuut wel de leiding. Sinisterra trof doel met een fraaie halve omhaal.

Daarna was Feyenoord duidelijk de bovenliggende partij en liep het snel uit naar 3-0. De bekritiseerde Jørgensen zorgde met een droge knal voor de 2-0 en even later ook voor de 3-0 met een kopbal uit een hoekschop.

Feyenoord deed het vervolgens tot aan de rust allemaal wat rustiger aan en dat leverde nog de 3-1 op. Veerman profiteerde van een slechte aanname van Jens Toornstra in diens eigen strafschopgebied en krulde de bal knap binnen.

Justin Bijlow geeft aanwijzingen aan zijn ploeggenoten bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Veel kansen in tweede helft

In de tweede helft vielen er gek genoeg geen doelpunten meer, terwijl zowel Feyenoord als Heerenveen voldoende kansen creëerde. Bijlow en aan de andere kant Warner Hahn toonden zich telkens een sta-in-de-weg.

Zo redde Bijlow prima op een slim stiftje van Hachim Faik en had Hahn goede reflexen in huis op pogingen van Jørgensen, Orkun Kökcü, Steven Berghuis en Sam Larsson, die al vroeg in het tweede bedrijf in het veld was gekomen voor Sinisterra.

Feyenoord kan ondanks de vele gemiste mogelijkheden met vertrouwen de komende weken tegemoetzien. Dinsdag wacht alweer de volgende wedstrijd, uit tegen Fortuna Sittard in het TOTO KNVB Bekertoernooi.