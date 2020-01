Vitesse heeft zaterdag in de Eredivisie drie punten gepakt op bezoek bij Fortuna Sittard. De Arnhemmers, met Edward Sturing als nieuwe trainer op de bank, wonnen in Limburg met 1-3. Het duel tussen FC Twente en FC Groningen eindigde later op de avond in 0-0.

Vitesse kwam tegen Fortuna Sittard in de 26e minuut op voorsprong na een flinke blunder van Fortuna-doelman Alexei Koselev. De Moldaviër greep niet in bij een vrije trap van Oussama Tannane, waardoor de bal van een meter of 25 uiterst knullig in het doel belandde.

Vlak voor de rust was het opnieuw raak voor de Arnhemmers. Tim Matavz werd door Matus Bero bereikt na een goede aanval en de spits rondde koel af. Matavz was na ruim een uur spelen weer trefzeker. De Sloveen werd gevonden in de diepte en schoot wederom beheerst raak.

Met de 0-3 van Matavz was het duel in Sittard gespeeld, maar de thuisploeg zette nog wel de eretreffer op het bord. Amadou Ciss kopte raak na een scrimmage voor het doel van Remko Pasveer. De Senegalees mag zich nu samen met Mark Diemers clubtopscorer noemen van Fortuna (zes goals).

Sturing maakte in Sittard zijn rentree als hoofdcoach van Vitesse, nadat hij deze eeuw meerdere periodes als (interim-)trainer op de bank zat bij de club. De 56-jarige oefenmeester volgde in de winterstop interim-coach Joseph Oosting op. Oosting was in december de eindverantwoordelijke na het vertrek van Leonid Slutski en is nu weer assistent-trainer.

Voor Vitesse, dat voorlopig vijfde staat, gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Nummer dertien Fortuna Sittard gaat een dag eerder op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Bij FC Twente-FC Groningen vielen er geen doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Groningen door gemiste penalty niet langs Twente

In Enschede vielen er zaterdag geen doelpunten bij het duel tussen FC Twente en FC Groningen. De bezoekers hadden de grootste mogelijkheid om tot scoren te komen, maar Ajdin Hrustic miste een strafschop.

Twente en Groningen, die allebei in de middenmoot van de Eredivisie staan, maakten er voor de pauze geen spektakelstuk van. De thuisploeg kreeg de beste kans om de score te openen, maar Aitor Cantalapiedra schoot een rebound tegen doelman Sergio Padt.

Na de pauze waren er meer momenten van opwinding. Giovanni Troupée, die zijn debuut maakte voor de Tukkers, werkte Kaj Sierhuis in het strafschopgebied naar de grond, met een penalty tot gevolg. Hrustic schoot vanaf elf meter op de buitenkant van de paal.

Niet veel later schoot Sierhuis de bal wel binnen voor de bezoekers. Vlak daarvoor had aangever Joel Asoro echter hands gemaakt, waardoor de treffer niet telde. In de slotfase ging ook Twente op zoek naar de openingstreffer, maar het bleef bij 0-0.

Door het gelijkspel blijven Groningen en Twente respectievelijk de nummers tien en twaalf van de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs krijgt volgende week zondag bezoek van koploper Ajax. De club uit Enschede treft op diezelfde dag PSV in Eindhoven.

