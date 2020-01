Erling Haaland is uiterst kalm na zijn droomdebuut bij Borussia Dortmund zaterdag. De spits maakte een hattrick tegen FC Augsburg en hielp zijn nieuwe ploeg zo aan een 3-5-zege.

De negentienjarige Haaland kwam in de 56e minuut binnen de lijnen bij een 3-1-achterstand. De Noor had na drie minuten al zijn eerste doelpunt gemaakt en twintig minuten later was de hattrick een feit.

"Het was een goede dag vandaag. Ik ben heel erg blij. Ja, ik ben heel relaxed, maar dit is natuurlijk heel erg leuk", zei Haaland na afloop van de wedstrijd in Augsburg tegen het Duitse Sky.

"Ik heb geweldige mensen om mij heen. Ook mijn teamgenoten zijn geweldig. Dit is een fantastische club", aldus Haaland, die in de winterstop voor slechts 20 miljoen euro door Dortmund werd overgenomen van Red Bull Salzburg.

Erling Haaland mocht meteen de wedstrijdbal in ontvangst nemen. (Foto: Getty Images)

Aanvoerder Reus tekent direct voor nieuw succesverhaal

Haaland was de eerste speler met een hattrick bij zijn debuut voor Dortmund sinds Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees, die inmiddels bij Arsenal speelt, deed dat in 2014 ook tegen Augsburg (0-4).

"Als Haaland net zo'n succesverhaal wordt als Aubameyang, dan teken ik daar meteen voor", zei Dortmund-aanvoerder Marco Reus. "Haaland is een geweldige speler. Hij is kalm en heel ambitieus. Hij traint ook heel erg hard."

Borussia Dortmund kon de drie punten ook goed gebruiken, want de achtvoudig landskampioen stond er nog niet heel goed voor in de competitie. 'BVB' staat nu vierde met 33 punten na achttien duels. De achterstand op koploper RB Leipzig is momenteel vier punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga