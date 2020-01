Eredivisie ·

Programma:

12.15 uur

VVV-PSV

14.30 uur

Emmen-Heracles

Ajax-Sparta

16.45 uur

ADO-RKC

Morgen worden de laatste vier duels van de achttiende speelronde in de Eredivisie gespeeld. In de top kunnen Ajax en PSV goede zaken doen, terwijl de onderste drie ploegen (RKC, ADO en VVV) punten hopen te halen in de strijd om lijfsbehoud. Ook FC Emmen is in dat opzicht overigens nog lang niet veilig.