Luuk de Jong heeft Sevilla zaterdag niet aan een punt kunnen helpen in de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Ondanks een doelpunt van de spits ging de ploeg in Santiago Bernabeu met 2-1 ten onder.

De oud-spits van PSV zette zijn ploeg in de tweede helft op 1-1, nadat Casemiro de thuisploeg met een subtiel lobje op voorsprong had gezet. De Braziliaan nam met een kopbal ook de 2-1 voor zijn rekening.

De treffer van De Jong mocht er ook zijn. Hij speelde zich op de rand van het strafschopgebied vrij en schoot met zijn linker in de verre hoek. Hij had wel enig fortuin dat de VAR geen kwaad zag in de handsbal die zijn ploeggenoot Munir vlak daarvoor had gemaakt.

De Jong leek Sevilla eerder in het duel al op voorsprong te zetten. Zijn fraaie kopbal werd echter geannuleerd, omdat Nemanja Gudelj (ex-NAC, AZ en Ajax) vlak daarvoor een verdediger geblokt had. De spits haalde in de tweede helft dus alsnog zijn gram, al leverde het zijn ploeg geen punt op.

Real Madrid pakt in ieder geval voor even de koppositie. De voorsprong op Barcelona, dat zondag Granada ontvangt, is drie punten. Sevilla blijft vierde.

Ciro Immobile was drie keer trefzeker voor Lazio, waarvan twee keer vanaf 11 meter. (Foto: Pro Shots)

Lazio eenvoudig langs Sampdoria

In de Italiaanse Serie A heeft nummer drie Lazio geen fout gemaakt. De ploeg uit Rome won thuis met 5-1 van Sampdoria.

Liefst drie van die doelpunten werden gemaakt door Ciro Immobile, waarvan twee uit een strafschop. Felipe Caicedo en Bastos waren de andere doelpuntenmakers. Bij Lazio viel de Nederlandse aanvaller Bobby Adekanye na een klein uur spelen in.

Sampdoria, dat via Karol Linetty na de 5-0 nog iets terugdeed, beëindigde het duel met tien man. De Duitse verdediger Jeffrey Chabot, oud-speler van Sparta Rotterdam en FC Groningen, moest een kwartier voor tijd met rood van het veld.

Lazio heeft na negentien duels een punt minder dan nummer twee Internazionale en drie minder dan koploper Juventus. Sampdoria staat in de onderste regionen.

