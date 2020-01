Tottenham Hotspur is zaterdag ontsnapt aan de derde nederlaag op rij in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho speelde doelpuntloos gelijk bij laagvlieger Watford (0-0).

Watford was de gevaarlijkste ploeg en had twintig minuten voor tijd op voorsprong moeten komen. De thuisploeg kreeg een strafschop na hands van Jan Vertonghen, maar Troy Deeney stuitte op doelman Paulo Gazzaniga. In blessuretijd leek Tottenham nog de 0-1 te maken, maar de inzet van Erik Lamela kwam nét niet voorbij de doellijn.

In de tweede helft maakte Gedson Fernandes zijn debuut voor Tottenham. De middenvelder wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van Benfica. Ook Christian Eriksen, die op weg is naar Internazionale, mocht in de 73e minuut zijn opwachting maken.

Door de remise wacht Tottenham nog altijd op de eerste competitiezege van 2020. De Londenaren wonnen op 26 december nog van Brighton & Hove Albion, maar kwamen daarna niet langs Norwich City (2-2), Southampton (1-0) en Liverpool (0-1). Dinsdag werd in de FA Cup wel met 2-1 gewonnen van Middlesbrough.

Door de teleurstellende reeks is Tottenham nog altijd ver verwijderd van de vierde plek in de Premier League en daarmee een ticket voor de Champions League. De 'Spurs' staan op de zevende plek met 31 punten, acht minder dan nummer vier Chelsea.

