Manchester City moet vrezen voor een grotere achterstand op koploper Liverpool in de Premier League. De titelverdediger moest na een enerverende slotfase genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen Crystal Palace.

City leek lange tijd zelfs op een 0-1-nederlaag af te stevenen. De ploeg kwam vlak voor rust op achterstand door een doelpunt van Cenk Tosun en kreeg het daarna aanvankelijk maar niet voor elkaar om daar verandering in te brengen.

De 'Citizens' bogen echter in de laatste tien minuten de achterstand om in een 2-1-voorsprong dankzij twee treffers van Sergio Agüero (zijn 250e en 251e in dienst van de club), maar verspeelde de leiding nog door een eigen goal van Fernandinho.

Bij Crystal Palace had Jairo Riedewald opnieuw een basisplaats. De linksback leek in de tweede helft bij een 0-1-stand een strafschop te veroorzaken vanwege een handsbal, maar de VAR draaide de beslissing van de veldscheidsrechter terug.

City kan zondag de achterstand op Liverpool, dat het dan op eigen veld opneemt tegen Manchester United zien vergroten tot liefst zestien punten en kan ook gepasseerd worden door Leicester City, dat dan op bezoek gaat bij Burnley.

Tottenham Hotspur-aanvaller Erik Lamela ziet zijn inzet net niet over de doellijn verdwijnen tegen Watford. (Foto: Pro Shots)

Tottenham ontsnapt aan nieuwe nederlaag

Tottenham Hotspur ontsnapte zaterdag aan de derde nederlaag op rij in de Premier League. De finalist van vorig seizoen in de Champions League speelde doelpuntloos gelijk bij laagvlieger Watford (0-0).

Tottenham had het geluk dat Troy Deeney namens Watford halverwege de tweede helft een strafschop miste, maar had in de blessuretijd ook de pech dat een inzet van dichtbij van Erik Lamela nét niet voorbij de doellijn was.

De 'Spurs' wachten nog altijd op de eerste competitiezege van 2020 en zijn de laatste weken afgezakt naar de zevende plaats, op acht punten van nummer vier Chelsea, dat later op zaterdag nog in actie komt bij Newcastle United.

De spelers van Sheffield United vieren de late gelijkmaker tegen Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Arsenal weet ook niet te winnen

Arsenal wist zaterdag ook al niet te winnen. De ploeg van de nieuwe manager Mikel Arteta, die onlangs de ontslagen Unai Emery opvolgde, verspeelde voor eigen publiek een voorsprong tegen Sheffield United: 1-1.

Zonder de geschorste Pierre-Emerick Aubameyang kwam Arsenal op voorspong door een doelpunt van diens vervanger Gabriel Martinelli, maar Sheffield bracht de stand zeven minuten voor tijd in evenwicht dankzij een treffer van John Fleck.

Onderin de ranglijst won het Norwich City van Tim Krul de kraker tegen het Bournemouth van Nathan Aké met 1-0. Bournemouth stond al na twintig minuten met tien man na een bizarre rode kaart voor Steve Cook, die de bal met zijn hand uit het doel hield.

Verder was er een zege voor Wolverhampton Wanderers (2-3 tegen Southampton na 2-0-achterstand) en gelijkespelen bij het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper en het Aston Villa van Anwar El Ghazi (1-1) en West Ham United-Everton (1-1).

