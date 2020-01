Daley Blind heeft de training hervat. De 29-jarige verdediger van Ajax kwam vanwege een ontstoken hartspier sinds medio december niet meer in actie voor zijn club.

"Het gaat op zich goed", zegt zijn vader Danny Blind zaterdag bij Ziggo Sport. "Hij is begonnen met zijn eigen trainingsprogramma. Hij moet nu langzaam opbouwen."

Trainer Erik ten Hag meldde vrijdag al dat de verdediger zich weer bij de club had gemeld. Hij wilde echter niet ingaan op vragen wanneer Blind zijn rentree zou kunnen maken. "Als ik nieuws heb, dan meld ik dat", zei hij.

Ook zijn vader wil geen voorspelling doen over een eventuele terugkeer bij de selectie. "Laten we dat per dag bekijken. Het lijkt me niet verstandig om daar iets over te zeggen."

De Ajacied meldde zelf een week geleden al dat hij ervan uitgaat dat hij zijn loopbaan gewoon voort kan zetten. "Het kan een week duren dat een test goed is, of twee, maar het kan ook twee maanden duren. Ik ga sowieso weer voetballen", vertelde hij in het programma Evenblij maakt Vrienden.

Daley Blind werd in het Champions League-duel met Valencia duizelig. (Foto: Pro Shots)

ICD geplaatst bij verdediger

Bij Blind werd eind december een ontstoken hartspier geconstateerd, nadat hij op 10 december duizelig was geworden in het Champions League-duel met Valencia.

Bij de international werd preventief een subcutane ICD geplaatst. Dat is een defibrillator die wordt geïmplanteerd bij mensen die het risico lopen dat zij met hartritmestoornissen of een hartstilstand te maken krijgen.

Blind miste vanwege de kwaal de laatste wedstrijden van 2019 en ging ook niet met Ajax naar Qatar voor een trainingskamp. Hij is vanzelfsprekend ook niet van de partij als Ajax zondag de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

