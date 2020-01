Jürgen Klinsmann mag zondag in het thuisduel met Bayern München gewoon op de bank zitten als trainer van Hertha BSC. Zijn trainerslicentie was verlopen, maar is net op tijd verlengd.

De Duitse voetbalbond DFB meldt zaterdag in een korte verklaring dat de benodigde papieren tijdig zijn ontvangen uit de Verenigde Staten. In dat land behaalde de voormalige topspits zijn licentie.

"Het laatste benodigde document om de licentie te vernieuwen, is direct door de Amerikaanse bond aangeleverd en beoordeeld door de licentiecommissie. Vanzelfsprekend is de licentie van Jürgen Klinsmann verlengd. Zijn aanstelling is daardoor in lijn met de statuten van de DFB."

De oud-international moest voor zijn nieuwe licentie een extra document overleggen, omdat coaches die langere tijd zonder werk zitten, elke drie jaar een korte cursus moeten volgen om aan te tonen dat zij nog bekwaam zijn.

Klinsmann had sinds zijn vertrek als bondscoach van de Verenigde Staten in november 2016 geen land of club meer onder zijn hoede gehad, waardoor hij aan die extra eis moest voldoen. De coach zei zelf dat de papieren nog in zijn huis in Californië lagen, waardoor de vernieuwing van zijn licentie vertraging opliep.

Door het snelle optreden van de Amerikaanse bond hoeft de nummer twaalf van de Bundesliga niet op zoek te gaan naar een tijdelijke opvolger van Klinsmann, die zelf eind november werd aangesteld in Berlijn. De 55-jarige oud-international volgde de ontslagen Ante Covic op.

