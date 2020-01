Manchester City heeft een klein wonder nodig om dit seizoen nog kampioen te worden, maar Josep Guardiola is desondanks niet van plan de club te verlaten. De Spanjaard belooft ook volgend seizoen voor de groep van de 'Citizens' te staan.

"Ik blijf 100 procent bij Manchester City, tenzij ik word ontslagen", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. Het contract van de coach in Manchester loopt nog door tot medio 2021, maar Engelse media speculeerden de laatste tijd over een voortijdig vertrek.

Guardiola leidde Manchester City de laatste twee seizoenen naar de landstitel in Engeland, maar dit seizoen is het Liverpool dat de klok slaat. 'The Reds' verloren nog geen enkele competitiewedstrijd en hebben nu al veertien punten meer dan City, met bovendien een duel minder gespeeld.

"Geen enkele manager kan alleen maar winnen", benadrukte Guardiola. "Ik geniet ervan om met deze spelers samen te werken. We hebben wel wat wedstrijden verloren en dat betekent simpelweg dat we goed moeten kijken hoe we het beter kunnen doen."

Het dit seizoen wisselvallige City deed de laatste duels wat vertrouwen op door Manchester United (3-1 in League Cup) en Aston Villa (6-1) te verslaan, al hecht Guardiola daar niet te veel waarde aan. "Dat ik nu zeg dat ik 100 procent zeker blijf, heeft niks te maken met die zeges. Ook al gaat het slecht, ik ga nergens heen."

Josep Guardiola is ook volgend seizoen trainer van Manchester City. (Foto: Pro Shots)

'Moet thuis wel saai zijn bij Hodgson'

Manchester City vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace, waarvan Roy Hodgson de manager is. De 49-jarige Guardiola vindt het bijzonder dat de 23 jaar oudere Engelsman nog altijd actief is als coach.

"Als je op 72-jarige leeftijd nog altijd trainer bent, moet het thuis wel heel saai zijn. Ons werk is mooi, want je werkt met jonge atleten en elke wedstrijd is anders. Misschien dat Roy en de andere oudere managers daarom nog steeds actief zijn."

"Ik zal volgende week of volgend jaar niet stoppen, maar ik denk in ieder geval niet dat ik op die leeftijd nog langs de lijn sta", aldus Guardiola, die eerder in zijn loopbaan trainer was van FC Barcelona en Bayern München.

De wedstrijd tussen Manchester City en Crystal Palace begint om 16.00 uur. Drie dagen later gaat de regerend landskampioen op bezoek bij Sheffield United.

