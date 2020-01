Jürgen Klopp is niet te spreken over het feit dat de Afrika Cup volgend jaar weer in januari wordt gehouden. De Liverpool-manager is straks midden in het seizoen meerdere basisspelers kwijt vanwege interlandverplichtingen.

De Afrika Cup werd tot 2017 altijd al in januari gehouden en vond vorig jaar voor het eerst in de zomermaanden plaats. Dat bleek vanwege de extreme hitte geen groot succes, waardoor Kameroen - het gastland van de editie in 2021 - toestemming kreeg om het toernooi volgend jaar weer in de winter te organiseren.

Voor veel clubs is dat een teleurstelling, want ze moeten straks midden in het seizoen belangrijke spelers afstaan. Bij Liverpool staan onder anderen Sadio Mané (Senegal), Mohamed Salah (Egypte) en Naby Keita (Guinee) onder contract.

"Het wordt heel zwaar als we straks spelers af moeten staan. Voor ons is dit een catastrofe", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie. "Je weet dat je vier weken niet kunt beschikken over die internationals, daar moet je als club over nadenken. Dit helpt de spelers ook niet."

Door de verplaatsing van de Afrika Cup naar de winter van 2021 zal het toernooi in ieder geval niet botsen met het vernieuwde WK voor clubteams, dat in juni van dat jaar in China wordt gehouden en waar voor het eerst 24 teams aan meedoen.

Jürgen Klopp baalt van de verplaatsing van de Afrika Cup. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een overduidelijk probleem'

Klopp kijkt logischerwijs vooral naar zijn eigen ploeg en vindt het jammer dat hij nu minder kan genieten van de Afrika Cup. "Het is een heel interessant toernooi waar ik veel respect voor heb. Ik snap ook dat het voor de landen fijner is om de Afrika Cup in de winter te spelen, maar dit is voor veel clubs een overduidelijk probleem."

"We hebben alleen geen enkele macht", baalt Klopp. "Als we beslissen een speler niet te laten gaan, wordt hij geschorst. Als een speler geblesseerd is, moeten we hem ook naar Afrika sturen voor medisch onderzoek en hebben we hem pas na één of twee weken terug. Het zou tegenwoordig niet meer zo moeten zijn."

De laatste editie van de Afrika Cup werd vorig jaar gewonnen door Algerije, dat in de finale te sterk was voor het Senegal van Mané. Het komende gastland Kameroen won het toernooi in 2017 voor de vijfde keer.

Liverpool kan zich op dit moment wel gewoon met de sterkste selectie op de competitie richten. 'The Reds' verloren dit Premier League-seizoen nog geen enkele wedstrijd en spelen zondag als koploper tegen rivaal Manchester United op Anfield.

