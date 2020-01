Jeroen Zoet was enigszins teleurgesteld over zijn debuut voor FC Utrecht. De van PSV gehuurde doelman moest in zijn eerste wedstrijd voor de Domstedelingen drie doelpunten incasseren op bezoek bij PEC Zwolle (3-3).

"Als je bij je debuut drie goals om de oren krijgt, dan sta je hier niet met een lekker gevoel", zei Zoet in de catacomben van het MAC³PARK stadion voor de camera van FOX Sports.

Zoet viel weinig te verwijten bij de 1-1 van Mike van Duinen (slim wippertje) en de 3-3 van Yuta Nakayama (tegendraadse intikker), maar trof wel blaam bij de 2-1 van Kenneth Paal, die hem verraste met een knal van grote afstand.

"Die bal zwabberde enorm. Tsja, wat ik al zei: het is klote dat je bij je debuut drie goals tegen krijgt, maar ik heb ook veel goede dingen gezien vandaag, dus ik denk dat wij een mooie tweede seizoenshelft tegemoet gaan."

Jeroen Zoet houdt Lennart Thy van scoren af. (Foto: Pro Shots)

'Ik merk dat het plezier weer terugkomt'

Zoet raakte voor de winterstop zijn basisplaats kwijt bij PSV, waardoor hij begin deze week voor een tijdelijke overstap naar FC Utrecht koos om zo zijn kansen te vergroten om met het Nederlands elftal te mogen deelnemen aan het EK.

"Ik merk dat het plezier weer terugkomt. Je gaat op voetbal om wedstrijden te spelen en dat heb ik een tijdje niet gedaan. Ik ben daarom ontzettend blij dat ik hier de kans krijg en elke week minuten ga maken", aldus Zoet.

"Het zijn een paar hectische dagen geweest, maar ik heb heel veel zin in de komende periode. Gelukkig is er dinsdag alweer een wedstrijd. Dan moeten we dit duel meenemen, want we hebben goed gespeeld, maar hadden wel moeten winnen."

FC Utrecht speelt dinsdag opnieuw uit, dan tegen Keuken Kampioen Divisie-club FC Eindhoven in de derde ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker en vervolgt volgende week vrijdag de Eredivisie in eigen huis tegen ADO Den Haag.