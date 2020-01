Borussia Mönchengladbach heeft vrijdag verzuimd voor minimaal een dag de koppositie te veroveren in de Bundesliga. De ploeg verloor kansloos met 2-0 op bezoek bij Schalke 04.

Mönchengladbach creëerde amper kansen en moest in de openingsfase van de tweede helft doelpunten incasseren van Suat Serdar en debutant Michael Gregoritsch.

Door de nederlaag blijft Mönchengladbach voorlopig de nummer twee van Duitsland, maar ze zakken zondag naar de derde plaats als Bayern München weet te winnen bij Hertha BSC.

Schalke steeg naar de vierde plaats, maar daalt zaterdag weer af naar de vijfde plaats als aartsrivaal Borussia Dortmund geen misstap begaat bij FC Augsburg.

RB Leipzig, dat zaterdag in eigen huis stuit op Union Berlin, gaat aan kop met 37 punten, gevolgd door Mönchengladbach (35), Bayern, Schalke (beide 33) en Dortmund (30).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga

De spelers van Getafe vieren een doelpunt tegen Leganés. (Foto: Pro Shots)

Getafe klimt naar vijfde plaats in La Liga

Getafe, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, klom naar de vijfde plaats in La Liga. De ploeg won kinderlijk eenvoudig met 0-3 bij laagvlieger Leganés.

Na ruim een half uur spelen stond de eindstand al op het scorebord door treffers van Leandro Cabrera, Allan Nyom en Jaime Mata, waarna Getafe het in het vervolg rustig aan deed.

Getafe staat later dit weekend misschien wel weer op de zevende plaats, maar dan moeten Real Sociedad (zondag uit tegen Real Betis) en Valencia (zondag uit tegen Real Mallorca) zegevieren.

Op donderdag 20 februari (in Madrid) en 27 februari (in Amsterdam) staan Getafe en Ajax tegenover elkaar in de tweede ronde van de Europa League.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga