SC Cambuur heeft vrijdag voor de tweede week op rij verloren in de Keuken Kampioen Divisie. Laagvlieger TOP Oss versloeg de koploper met 3-2. Concurrenten De Graafschap en FC Volendam wonnen wel, terwijl Telstar ondanks een wereldgoal van Shayne Pattynama gelijkspeelde tegen Excelsior.

Cambuur begon goed in het Frans Heesen Stadion door een eigen goal van TOP Oss-verdediger Henk Dijkhuizen, maar halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op 2-1 door twee doelpunten binnen drie minuten. Eerst benutte Philippe Rommens een penalty en vlak daarna scoorde Rick Stuy van den Herik.

Cambuur-topscorer Robert Mühren tekende met zijn zestiende treffer van het seizoen nog voor rust voor de gelijkmaker, maar na een uur maakte Stuy van den Herik met zijn tweede doelpunt van de avond de winnende goal (3-2). Delano Ladan kreeg nog rood bij Cambuur.

De Graafschap profiteerde optimaal van het puntenverlies van de koploper, want de 'Superboeren' waren in Flevoland met 0-2 te sterk voor Almere City FC. Javier Vet en Ralf Seuntjens scoorden voor de ploeg van trainer Mike Snoei.

FC Volendam, dat vorige week met 1-2 won van Cambuur, boekte thuis een moeizame zege op Jong PSV: 4-2. Francesco Antonucci opende de score, waarna Jong PSV-verdediger Maxime Soulas in de 34e minuut rood kreeg. Desondanks kwamen de bezoekers via twee goals van Richard Ledezma op 1-2. Gijs Smal, Nick Doodeman (fraaie knal in de kruising) en Martijn Kaars bezorgden Volendam de drie punten.

Cambuur blijft op 45 punten staan. Nummer drie De Graafschap en nummer vier FC Volendam hebben nu twee punten minder. Jong Ajax, dat ook 43 punten heeft en tweede staat, komt pas maandag in actie tegen hekkensluiter FC Dordrecht.

De Graafschap won met 0-2 van Almere City FC. (Foto: Pro Shots)

Remise Telstar ondanks wondergoal Pattynama

De mooiste goal van de Keuken Kampioen Divisie-avond viel in Rotterdam bij Excelsior-Telstar. Pattynama opende na een kwartier de score namens de bezoekers door de goal van Marco van Basten in de EK-finale van 1988 te imiteren.

Na een voorzet van Ilias Bronkhorst volleerde de 21-jarige middenvelder diep bij de tweede paal fraai raak in de verre hoek.

Het schitterende doelpunt leverde Telstar niet de drie punten op, want het werd 3-3. Invaller Glynor Plet bepaalde twintig minuten voor tijd de eindstand op aangeven van Pattynama.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de zeer fraaie treffer van Pattynama te bekijken.

NEC beklaagt zich over arbitrage

NAC Breda boekte zijn eerste zege onder interim-trainer Willem Weijs. De Brabanders rekenden mede door twee goals van Arno Verschueren af met Jong AZ: 3-1.

De Brabantse derby FC Eindhoven-Helmond Sport werd een kwartier voor tijd tijdelijk stilgelegd, omdat fans van de bezoekers uit hun vak waren gekomen. Het stond op dat moment 2-0 voor Eindhoven en dat was ook de uitslag na negentig minuten.

NEC dacht in de slotfase te winnen op bezoek bij MVV Maastricht. Een schot van Zian Flemming leek via de onderkant van de lat ruim achter de doellijn te belanden, maar scheidsrechter Edwin van de Graaf kende geen goal toe. Het bleef daardoor 0-0 in Limburg.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie