FC Utrecht heeft vrijdag niet kunnen winnen bij de hervatting van de Eredivisie. De Domstedelingen moesten bij het debuut van doelman Jeroen Zoet genoegen nemen met een spectaculair 3-3-gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle.

FC Utrecht leek in een gelijkopgaand gevecht aan het langste eind te trekken nadat de ploeg een 2-1-achterstand had omgebogen in een 2-3-voorsprong, maar vlak voor tijd kwam PEC alsnog verrassend langszij.

Zoet stond voor het eerst onder de lat bij FC Utrecht. Hij liet zich begin deze week door PSV, waar hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt, verhuren om zo zijn kansen te vergroten om met het Nederlands elftal te mogen deelnemen aan het EK.

De reservekeeper van Oranje kon naar FC Utrecht omdat doelman Maarten Paes op het trainingskamp in Spanje een schouderblessure opliep en lange tijd is uitgeschakeld. FC Utrecht moest het tegen PEC ook stellen zonder Adam Maher.

FC Utrecht blijft door de remise de nummer zeven op de ranglijst van de Eredivisie, maar kan later dit weekend nog zakken naar de achtste plaats. PEC is nog altijd de nummer vijftien, maar kan nog afdalen naar de zestiende plaats.

Jeroen Zoet kijkt teleurgesteld na een tegendoelpunt. (Foto: Pro Shots)

Zoet laat zich verrassen bij afstandsschot

FC Utrecht nam in de 24e minuut de leiding tegen PEC. Simon Gustafson mocht na een domme handsbal van Sam Kersten aanleggen voor een strafschop en schoot alweer voor de vierde keer dit seizoen raak vanaf 11 meter.

Lang kon FC Utrecht niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het alweer gelijk. Mike van Duinen profiteerde van een slippertje van Mark van der Maarel en passeerde Zoet met een slim wippertje.

FC Utrecht was het daarna even kwijt en keek in de 53e minuut zelfs tegen een achterstand aan. Kenneth Paal probeerde het na een afgeslagen corner van grote afstand en zag de zwabberende bal zo achter de verbouwereerde Zoet verdwijnen.

In de slotfase rechtte FC Utrecht de rug en boog het de achterstand om in een nieuwe voorsprong. Gyrano Kerk ramde in de 71e minuut de 2-2 binnen en Issah Abass zorgde in de 86e minuut voor de 2-3 na een fraaie pass van invaller Urby Emanuelson.

FC Utrecht slaagde er weer niet in om de voorsprong te verdedigen, want in de 89e minuut bepaalde Yuta Nakayama de eindstand met een intikker op 3-3 en kende Zoet zodoende een ietwat tegenvallend debuut.

