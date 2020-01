De wedstrijden in de Cypriotische competitie zijn dit weekend afgelast vanwege een bomaanslag op de auto van scheidsrechter Andreas Constantinou. Zijn collega's weigeren om die reden de komende dagen te fluiten.

Constantinou zelf kwam er vrijdag zonder kleerscheuren vanaf. Hij zat niet in zijn auto toen de bom aan het begin van de middag tot ontploffing werd gebracht in de garage onder zijn appartement in Larnaca.

De overige scheidsrechters gaven daarop meteen te kennen dat ze niet in actie willen komen, waarna de Cypriotische voetbalbond besloot om de wedstrijden uit alle competities in het land uit het programma te halen.

"Dit is een daad van terrorisme en zorgt voor een angstcultuur onder scheidsrechters", aldus de Cypriotische voetbalbond, die nog niet weet of er volgende week wel kan worden gevoetbald.

Cypriotische voetbal gebukt onder matchfixing en corruptie

Het Cypriotische voetbal gaat gebukt onder verdenkingen van matchfixing en corruptie. Alleen in de afgelopen vijf dagen kwamen er al vijf meldingen binnen bij de Cypriotische voetbalbond over verdachte situaties.

Constantinou is ook diverse keren in opspraak gekomen. De 33-jarige Cyprioot zou vreemde beslissingen hebben genomen in onder meer de competitiewedstrijd Doxa-AEL en in het bekerduel Ayia Napa-Pafos FC.

De Cypriotische A Divizion is momenteel halverwege. Anorthosis gaat aan kop, gevolgd door Omonia, Apollon en APOEL, dat in de play-offs van de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax.